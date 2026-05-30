ETV Bharat / state

पेड़ों से मिल जाती है ग्रामीणों को बारिश की सूचना, फल बताते हैं मानसून की सटीक तारीख

जी हां कोई मोबाइल एप या मौसम विभाग का पूर्वानुमान नहीं, बल्कि इन पेड़ों पर दिखाई देने वाले परिवर्तन और संकट से ग्रामीण लोग मानसून के आने की तारीख तय कर लेते हैं. यही नहीं इस वर्ष अच्छी बारिश होगी या नहीं, बुवाई कब कर सकते हैं, जैसे सटीक अनुमान भी लोग लगा लेते हैं.

रतलाम: सैटेलाइट और एआई के जमाने में भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को प्रकृति से मिलने वाले मौसम के संकेतों पर ही भरोसा है. खासकर मानसून कैसा रहेगा और बारिश अच्छी होगी या नहीं जैसे प्रश्नों के जवाब किसानों को गांव में ही मौजूद कुछ खास पेड़ दे देते हैं. आम, नीम, इमली, बबूल और गुंदी के फल, फूल और पत्ते आगामी मौसम का पूरा हाल बता देते हैं.

नेगड़दा गांव में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कृषि की चर्चा कर रहे ग्रामीणों के एक समूह से ईटीवी भारत की टीम ने मुलाकात की. स्थानीय ग्रामीण महेश शर्मा ने बताया कि "मौसम का क्या हाल होगा, इसका सबसे सही और सटीक जवाब तो हमारी प्रकृति ही दे सकती है. प्रकृति द्वारा ऐसे कई संकेत दिए जाते हैं, जिससे आगामी मौसम कैसा रहने वाला है, इसका पता चल जाता है. पुराने दौर में किसान इन संकेतों से इतना सटीक आकलन कर लेते थे कि उसके अनुसार खेत जुताई और बुवाई की तैयारी करते थे."

ग्रामीणों को बारिश की सूचना देता है पेड़ (ETV Bharat)

महेश शर्मा ने बताया कि "मानसून हमारे क्षेत्र में कब आएगा, इसका अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे यहां होने वाले नीम और आम के पेड़ पर लगे फल स्वतः ही डाल पर पक नीचे गिरने लगे, मतलब एक हफ्ते के भीतर मानसून अपनी दस्तक देने वाला है."

बबूल के फूल बतातें हैं बारिश अच्छी होगी या नहीं

किशन लाल पाटीदार ने बताया कि "नीम और गुंदी के फल पीले होकर पकने के बाद नीचे गिरने लगे, तो यह मानसून आने का संकेत है. वही इस साल कितनी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इमली और बबूल पर आने वाले फूल से अंदाजा लगाया जाता है."

फल बताते हैं मानसून की सटीक तिथि (ETV Bharat)

किशन पाटीदार ने बताया कि "यदि इमली और बबूल के पेड़ पर घने फूल आते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी. यदि फूल कम आए हैं या पेड़ के कुछ हिस्से पर आए हैं और कुछ पर नहीं, तो बारिश कम होगी और खंड वर्षा भी क्षेत्र में देखी जाएगी."

बेर के पत्ते भी देता है मौसम की जानकारी

किसान बालाराम धाकड़ ने बताया कि "आमतौर पर फरवरी-मार्च के महीने में सभी पेड़ों पर पतझड़ आता है और उन पर पत्तियां भी लग जाती है. लेकिन बेर के पेड़ में नई पत्तियां लेट आती हैं. जब बेर के पेड़ पर पत्तियां आने लगें और वह गहरा हरा दिखाई देने लगे तब मानसून की आहट उस इलाके में होती है."

ग्रामीणों को पेड़ देते हैं मौसम का सटीक अनुमान (ETV Bharat)

मालवा क्षेत्र में किसानों को आज भी प्रकृति के इन्हीं संकेत और पेड़ पौधों में होने वाले परिवर्तन पर भरोसा है. किसानों का कहना है कि प्रकृति के संकेतों से आगामी दो-तीन महीना तक के मौसम का पूर्वानुमान आसानी से लगाया जा सकता है.