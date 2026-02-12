रतलाम पुलिस ने पुलिस का काटा चालान, कार्रवाई से बचने इधर-उधर भागते दिखे वर्दीधारी
रतलाम एसपी ने ट्रैफिक उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए घर से शुरुआत के दिए निर्देश, दर्जनभर से अधिक चालान पुलिसकर्मियों के कटे.
Published : February 12, 2026 at 4:51 PM IST
रतलाम: आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आम लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई करते हुए आपने जरूर देखा होगा. लेकिन रतलाम ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस बार कार्रवाई की शुरुआत अपने ही घर से की. यानी हेलमेट नहीं लगाने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों का चालान काटा गया, जिसमें 12 से अधिक पुलिसकर्मियों के चालान काटे गए और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई.
पुलिसकर्मी हो या रसूखदार, सबका होगा चालान
रतलाम ट्रैफिक डीएसपी आनंद सोनी ने बताया, " पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों सहित रसूखदार लोगों पर भी नियम उल्लंघन करने पर समान कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे. इसके अंतर्गत गुरुवार को पुलिसकर्मियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने या गलत तरीके से नंबर लिखवाने जैसे मामले में चालानी कार्रवाई कर नसीहत दी गई है."
'ट्रैफिक नियमों के पालन करने का मिलेगा प्रोत्साहन'
ट्रैफिक डीएसपी ने कहा, " इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों को भी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है. आम लोगों की शिकायत होती है कि पुलिस, रसूखदार लोगों और पुलिस कर्मियों का चालान नहीं काटती है. इसलिए इस तरह की कार्रवाई से आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने का प्रोत्साहन मिलेगा."
ट्रैफिक टीम से बचते हुए भी नजर आए पुलिसकर्मी
रतलाम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर आम और खास व्यक्ति के खिलाफ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही थी. इस कार्रवाई को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से गुजरने वाली सड़क पर मजेदार स्थिति निर्मित हुई. कुछ पुलिसकर्मी ट्रैफिक पुलिस की टीम को देखकर इधर-उधर से निकलते हुए भी दिखाई दिए. ट्रैफिक डीएसपी ने चालानी कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे पुलिसकर्मियों को भी बुलाकर उन पर चालानी कार्रवाई करवाई.
गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस, सड़क और चौराहा के अलावा अपने ही परिसर में पुलिस कर्मियों के चालान काटते हुए नजर आई है. इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की नसीहत देना और आम जनता को भी यह मैसेज देना था कि पुलिस सभी लोगों पर समान रूप से कार्रवाई कर रही है.