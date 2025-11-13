ETV Bharat / state

रतलाम में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं होगा चालान, पुलिस के सामने देनी होगी परीक्षा

चालान काटने की बजाए अनोखी सजा दे रही ट्रैफिक पुलिस, रतलाम के इस ट्रैफिक मॉडल की हो रही तारीफ.

ratlam exam punishment for traffic rules
चालान काटने की बजाए ज्ञान किया जा रहा चेक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : November 13, 2025 at 10:16 AM IST

रतलाम : यातायात पुलिस रतलाम में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान नहीं काट रही बल्कि सजा के तौर पर उनसे परीक्षा ले रही है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष परीक्षा का आयोजन शरू किया गया है. यहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को 20 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र थमा दिया जाता है. इस प्रश्न पत्र में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर प्रश्न प्रतिभागियों से पूछे जाते हैं.

पुलिस के सामने होती है परीक्षा

प्रश्न पत्र हल करने के बाद इसका मूल्यांकन भी प्रतिभागी के सामने ही किया जाता है. प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो उस बारे में प्रतिभागी को समझाइश और सही जानकारी भी दी जाती है. ट्रैफिक पुलिस की इस पहल को आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है. वहीं, इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि लोग ट्रैफिक नियमों के बारे में कितने अवेयर हैं.

रतलाम में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं होगा चालान, जानें खास वजह (Etv Bharat)

चालान काटने की बजाए ज्ञान किया जा रहा चेक

रतलाम में ट्रैफिक पुलिस ने रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर ये पहल शुरू की है. ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी आनंद स्वरूप सोनी ने बताया, '' इस पहल का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है. इसके लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों जिसमें तीन सवारी वाले, रॉन्ग साइड चलने वाले, लाइसेंस नहीं बनवाने वाले और हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों का चालान नहीं काटते हुए यातायात नियमों के प्रति उनका ज्ञान चेक किया जाता है.''

Ratlam Traffic Police new initiative
रतलाम में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं होगा चालान, (Etv Bharat)

आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पाते लोग

डीएसपी ट्रैफिक ने आगे कहा, '' आम लोगों को यातायात के नियमों की कितनी जानकारी है. यह जानना इस पहल का उद्देश्य है. 20 प्रश्नों के प्रश्न पत्र के मूल्यांकन से इसकी जानकारी मिलती है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में कितनी जगरुकता है.'' डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि 20 सरल प्रश्नों के जवाब भी लोग नहीं दे पाते हैं. खासकर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने, सड़क पर लगे संकेत का मतलब समझने और दुर्घटना होने के समय क्या करना चाहिए इसकी सही जानकारी भी लोगों को नहीं है.

यह भी पढ़ें- रतलाम में सड़क पर होने लगी नोटों की बारिश, मची लूट, पैसा हाथ आते ही क्यों निराश हुए लोग

यह मुहिम चलाकर रतलाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखना और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. बहानेबाजी करने के बजाय देश का जिम्मेदार नागरिक बनना अधिक आवश्यक है.

