रतलाम में किसानों को रात में नहीं लगानी होगी लाइन, टोकन वितरण की बदली व्यवस्था
रतलाम में सर्द रात में खाद वितरण केंद्र पर खड़ी महिलाओं का दर्द ईटीवी भारत ने दिखाया, खबर प्रकाशित होने के बाद बदली गई व्यवस्था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 5:22 PM IST
रतलाम: खाद के लिए वितरण केंद्रों के बाहर किसानों को राहत तो फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन महिला किसानों को रात में आकर टोकन के लिए लाइन लगाने से जरूर राहत मिल गई है. 15 दिसंबर की सर्द रात में 2 बजे से लाइन में लगकर टोकन के लिए इंतजार करती महिला किसानों की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी. जिसके बाद जिला प्रशासन ने व्यवस्था में परिवर्तन किया है.
निजी खाद दुकानों पर उचित मूल्य पर मिल रही खाद
नई व्यवस्था में सुबह जल्दी की बजाय दोपहर में खाद के लिए टोकन देने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया जा रहा है. जिससे कम से कम किसानों को रात में आकर लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है. इसके साथ ही निजी खाद दुकानों से भी उचित मूल्य पर किसानों को खाद दिलवाने का कार्य किया जा रहा है. वहीं, जो किसान सहकारी सोसाइटियों के सदस्य नहीं है. उन्हें नगद खाद वितरण केंद्रों से सीमित मात्रा में ही खाद की प्राप्ति हो पा रही है.
टोकन वितरण के लिए बनाई नई व्यवस्था
वितरण केंद्रों पर लग रही लगातार भीड़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने टोकन व्यवस्था की शुरुआत की थी, लेकिन यह व्यवस्था तब ध्वस्त हो गई जब सुबह 8 बजे टोकन लेने के लिए किसान रात से ही बिस्तर लेकर नगद खाद वितरण केंद्र पर पहुंचने लगे थे. हद तो तब हो गई जब महिला किसानों को भी रात में आकर लाइन लगाते देखा गया. ईटीवी भारत ने अपनी रिपोर्ट में महिला किसानों की इस परेशानी को प्रमुखता के साथ दिखाया था और जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले में सवाल भी किए गए थे. जिसके बाद प्रशासन ने टोकन वितरण के लिए नई व्यवस्था लागू की है.
तहसील स्तर पर हो रहा टोकन वितरण
अब किसानों को दोपहर में ही खाद लेने के लिए तहसील स्तर पर टोकन दिए जा रहे हैं. जिसमें उन्हें निकटतम खाद वितरण केंद्रों से खाद मिल रही है. जिला विपणन अधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि "जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसानों को परेशान हुए बिना इसका वितरण करने की व्यवस्था पर लगातार काम किया जा रहा है.
जिला कृषि अधिकारी नीलम सिंह ने कहा कि "किसानों को दिन में टोकन वितरित किए जा रहे हैं. ज्यादा संख्या में किसानों के आ जाने पर उन्हें अतिरिक्त टोकन वितरण कर पर्याप्त मात्रा में खाद वितरण करने की व्यवस्था की गई है."
जिला जनसंपर्क ने जारी किया वीडियो
जिला जनसंपर्क द्वारा जारी किए गए वीडियो में ग्राम सुराणा की किसान जमील ने बताया कि उन्हें बिना लाइन में लगे आसानी से टोकन प्राप्त हो गया और उन्हें टोकन से खाद भी मिल जाएगी." मथुरी गांव के किसान चंपालाल पाटीदार ने भी आसानी से टोकन मिल जाने और रात में लाइन लगाने की समस्या से निजात मिलने की बात कही है.
खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रदर्शन जारी
जिला प्रशासन, कृषि विभाग और जिला विपणन अधिकारी के पर्याप्त मात्रा में खाद होने और सुचारू रूप से वितरण किए जाने के दावे के बावजूद किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है. खाद के लिए परेशान किसान अब भी प्रतिदिन प्रदर्शन कर रहे हैं. रतलाम के नामली में शनिवार को किसानों ने खाद की कालाबाजारी और वितरण में गड़बड़ी किए जाने के आरोप में फोरलेन जाम कर दिया. नामली के किसान बंटी डाबी ने बताया कि "प्रशासन के अधिकारी कुछ भी दावा करें, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है और इसकी कालाबाजारी भी हो रही है."