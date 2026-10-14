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सेव, सोना और साड़ी के बाद सोलर हब बनेगा रतलाम, 11,950 करोड़ से बदलेगी तस्वीर

जानें रतलाम में किस कंपनी ने कितना किया निवेश? ( Etv Bharat )

रतलाम : सेव, सोना और साड़ी के ट्रिपल 'S' के बाद अब रतलाम की शान में चौथा एस भी जुड़ने जा रहा है. दरअसल, रतलाम की नई पहचान अब सोलर हब के रूप में भी होने जा रही है. रतलाम के पास 1450 हेक्टेयर में बन रहे निवेश क्षेत्र में देश और विदेश की नामी सोलर और लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनियां रुचि ले रही हैं. शुरुआत में यूटीएल सोलर और फूजियामा सोलर ने रतलाम के इन्वेस्टमेंट जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में रुचि दिखाई थी, जिन्हें भूमि आवंटन के बाद अब इनके प्लाट का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत भी यहां हो चुकी है.

सेव, सोना और साड़ी के बाद सोलर हब बनता रतलाम (Etv Bharat Graphics) अब सोलर से चमकेगी रतलाम की किस्मत वहीं, अब सोलरशिप ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रू शॉल इंजीनियरिंग और लिथियम आयन सेल बनाने वाली चैमवाल्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने भी यहां 4000 करोड़ रुपए के लगभग के निवेश के लिए जमीन ली है. आधा दर्जन से अधिक सोलर ग्लास, पैनल, बैटरी, सोलर इनवर्टर और ग्रीन एनर्जी से जुड़े उपकरण का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा यहां निवेश में रुचि लिए जाने से अब रतलाम का यह निवेश क्षेत्र ग्रीन एनर्जी हब या सोलर एनर्जी हब के रूप में नई पहचान बना रहा है. इन कंपनियों के प्लांट के संयंत्र निर्माण होने और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने पर क्षेत्र के हजारों युवाओं को इन कंपनियों में रोजगार भी मिल सकेगा.