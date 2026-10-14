सेव, सोना और साड़ी के बाद सोलर हब बनेगा रतलाम, 11,950 करोड़ से बदलेगी तस्वीर
अब सोलर से चमकेगी रतलाम की किस्मत, सोलर कंपनियों को पसंद आया रतलाम का निवेश क्षेत्र, करोड़ों के हुए इन्वेस्टमेंट, दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 2:23 PM IST
रतलाम : सेव, सोना और साड़ी के ट्रिपल 'S' के बाद अब रतलाम की शान में चौथा एस भी जुड़ने जा रहा है. दरअसल, रतलाम की नई पहचान अब सोलर हब के रूप में भी होने जा रही है. रतलाम के पास 1450 हेक्टेयर में बन रहे निवेश क्षेत्र में देश और विदेश की नामी सोलर और लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनियां रुचि ले रही हैं. शुरुआत में यूटीएल सोलर और फूजियामा सोलर ने रतलाम के इन्वेस्टमेंट जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में रुचि दिखाई थी, जिन्हें भूमि आवंटन के बाद अब इनके प्लाट का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत भी यहां हो चुकी है.
अब सोलर से चमकेगी रतलाम की किस्मत
वहीं, अब सोलरशिप ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रू शॉल इंजीनियरिंग और लिथियम आयन सेल बनाने वाली चैमवाल्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने भी यहां 4000 करोड़ रुपए के लगभग के निवेश के लिए जमीन ली है. आधा दर्जन से अधिक सोलर ग्लास, पैनल, बैटरी, सोलर इनवर्टर और ग्रीन एनर्जी से जुड़े उपकरण का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा यहां निवेश में रुचि लिए जाने से अब रतलाम का यह निवेश क्षेत्र ग्रीन एनर्जी हब या सोलर एनर्जी हब के रूप में नई पहचान बना रहा है. इन कंपनियों के प्लांट के संयंत्र निर्माण होने और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने पर क्षेत्र के हजारों युवाओं को इन कंपनियों में रोजगार भी मिल सकेगा.
सोलर कंपनियों को पसंद आया रतलाम का निवेश क्षेत्र
दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के बीच स्थित रतलाम का यह प्रस्तावित निवेश क्षेत्र अब आकार ले चुका है. धीरे-धीरे यहां अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों ने निवेश की शुरुआत की है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक सोलर कंपनियों को करीब 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित की जा चुकी है. रतलाम जैसे निवेश क्षेत्र में सोलर कंपनियों की रुचि का प्रमुख कारण दिल्ली और मुंबई के बीचों-बीच स्थित इस निवेश क्षेत्र की कनेक्टिविटी है, जिसमें रेल और सड़क दोनों मार्ग शामिल हैं.
गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से भी यहां की कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से यहां देश और विदेश की कंपनियां निवेश करने में रुचि ले रही हैं. खासकर सोलर व ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियों ने रतलाम के इस निवेश क्षेत्र में विशेष रूचि ली है. यूटीएल सोलर पावर लिमिटेड ने यहां करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार की है, जहां सोलर पैनल और सोलर संबंधित उपकरण का निर्माण भी शुरू हो चुका है. वहीं, फूजियामा सोलर का प्लांट भी तैयार होने वाला है. साल के अंत तक यहां सोलर कंपनियों का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा.
किस कंपनी ने कितना किया निवेश?
एमपीआईडीसी के कार्यपालक संचालक राजेश राठौर ने इन्वेस्टमेंट जोन में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया, '' वैसे तो 1450 हेक्टेयर के इस निवेश क्षेत्र में सोलर, टेक्सटाइल, फार्मा और अन्य सेक्टर से जुड़े निवेश भी होने जा रहे हैं, जिसमें अब तक कुल 11,950 करोड़ का निवेश किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है. इससे करीब 6500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा. लेकिन आधा दर्जन से अधिक सोलर और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियों को यहां जमीन आवंटन किया गया है और उनके द्वारा प्लांट निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.''
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सोलर के साथ लीथियम आयन बैटरी भी बनेगी
उन्होंने आगे कहा, '' फूजियामा सोलर ने यहां 650 करोड़ का निवेश करने का करार किया है. उन्हें 25 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया गया है. यूटीएल सोलर ने भी 500 करोड़ का निवेश किया है. एक्जाट्रोन सोलर प्रा.लि. को 24 हेक्टेयर से अधिक भूमि का आवंटन किया गया है. सोलर पैनल बनाने वाली यह कंपनी 1300 करोड़ का निवेश करेगी. जिससे 1500 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा. चैमवाल्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 23.5 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है जिनके द्वारा करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है. यह कंपनी लिथियम आयन बैटरी निर्माण की यूनिट लगाएगी, जिससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.''
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एमपीआईडीसी के कार्यपालक संचालक राजेश राठौर ने आगे बताया, ट्रूशोल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड यहां करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है. इस कंपनी को भी 12 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया जा चुका है. सोलरशिप ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को 21 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है. सोलर पैनल बनाने वाली यह कंपनी 2580 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा.
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रतलामी सेव, सोना, साड़ी से सोलर तक
बहरहाल सेव नमकीन, शुद्ध सोने और साड़ी बाजार के बाद अब सोलर हब के रूप में रतलाम के निवेश क्षेत्र की नई पहचान बन रही है. जहां देश और विदेश की बड़ी सोलर और ग्रीन एनर्जी उपकरण निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है. जिससे यहां के व्यापार व्यवसाय में बढ़ोत्तरी के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा.