बेखौफ चोरों की रतलाम पुलिस की योजना पर स्ट्राइक, विधायक कार्यालय के चटकाए ताले

रतलाम पुलिस ने रात्रि गश्त को लेकर नया प्लान तैयार किया था. लेकिन उसके पहले ही चोरों ने रतलाम पुलिस की योजना पर स्ट्राइक कर दी. विक्रम नगर स्थित मकान में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 13 तोला सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के और नगदी चुरा ली. वहीं, मकान के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रतलाम ग्रामीण विधायक के कार्यालय का ताला तोड़कर भी बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया है.

रतलाम: शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बीती रात चोरों ने हत्या और चोरी की 2 अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया है. पहली वारदात मीराकुटी क्षेत्र में समाने आई है, जहां चोरी के इरादे से घुसे चोरों ने बुजुर्ग महिला की हत्या की घटना को अंजाम दिया है. एक रतलाम कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित घर पर चोरों ने लाखों रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी सहित नकदी पर हाथ साफ किया है. रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर के कार्यालय के ताले भी चोरों ने चटकाए हैं.

विधायक कार्यालय के चोरों ने चटकाए ताले (ETV Bharat)

पॉश इलाके में चोरों का नाइट शो

रतलाम में लगातार चोरी की वारदात हो रही है. बीती रात रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में चोरी के प्रयास में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या और उसके बाद स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी कार्यालय के समीप स्थित मकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डामोर के कार्यालय के ताले भी बदमाशों ने तोड़े हैं.

घर से लाखों का सामान लेकर चोर फुर्र

वहीं, प्रथम तल पर स्थित मकान मालिक अनिल भटनागर के घर में से सोने और चांदी के आभूषण सहित नगदी चोरी हुई है. अनिल भटनागर ने बताया कि "सुबह जब वह उठे तो पास वाले कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था. झटका देकर जब दरवाजा खोला तो घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा था. अलमारी से सारा कीमती सामान बदमाश चुरा ले गए. खास बात यह है कि विक्रम नगर स्थित जिस मकान में यह चोरी हुई है. वह मकान कलेक्टर कार्यालय के ठीक बगल में स्थित है. उसके आसपास शासकीय और पुलिस अधिकारियों के आवास भी हैं. लेकिन बेखौफ पॉश इलाके में स्थित आवास को निशाना बनाने में कामयाब हो गए.

एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

एक्शन मोड में रतलाम एसपी

रतलाम में रविवार की रात हुई 2 बड़ी घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई है. सोमवार की सुबह दोनों घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार खुद पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में एसआईटी के गठन और चोरी की घटना को जल्दी ट्रेस करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं."