SIR सर्वे बना पढ़ाई में बाधा, रतलाम में BLO बने टीचर, 5 दिन से नहीं खुला स्कूल

रतलाम में SIR सर्वे के नाम पर स्कूल में लटके ताले, ड्यूटी के चलते शिक्षा और राजस्व विभाग का कार्य प्रभावित, नहीं लगीं क्लासेस.

RATLAM SIR Survey Exams Affected
रतलाम में BLO बने टीचर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 3:40 PM IST

4 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में चल रहे एसआईआर सर्वे और उसके बाद दिए गए नोटिस की सुनवाई के कार्य में एक बार फिर अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसका सबसे ज्यादा असर शिक्षा विभाग पर पड़ रहा है. जहां वार्षिक परीक्षा नजदीक आने के बावजूद ड्यूटी लगाए हुए शिक्षक अपना मूल कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, कुछ स्कूलों में तो कक्षाएं भी नहीं लग रही हैं. ताजा मामला रावटी के कासवा गांव में सामने आया है.

कासवा गांव के प्राथमिक स्कूल के ताले ही नहीं खुल पाए. बच्चे स्कूल के बाहर इंतजार करते नजर आए. स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल में कुल दो शिक्षक पदस्थ हैं. जिसमें महिला शिक्षक मेडिकल लीव पर हैं. जबकि एक शिक्षक बीएलओ है और SIR कार्य में व्यस्त है. वही, जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी खबर ही नहीं है.

ग्रामीणों का दावा-पांच दिनों से बंद है स्कूल (ETV Bharat)

SIR सर्वे में लगाई टीचर्स की ड्यूटी
एसआईआर सर्वे के बाद जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है. जिसके लिए अलग-अलग विभागों में सुनवाई और डॉक्यूमेंट के लिए केंद्र बनाए गए हैं और वहां लोगों की भीड़ लग रही है. राजस्व विभाग शिक्षा विभाग खनिज विभाग नगर निगम के कर्मचारियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस कार्य में लगाया गया है. जिसका सबसे ज्यादा असर शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के कार्यों पर पढ़ रहा है. शिक्षा विभाग में जहां बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं नजदीक है. वहीं, राजस्व विभाग में भी किसानों को अधिकारियों द्वारा एसआईआर कार्य में व्यस्त होने की बात कही जा रही है.

ग्रामीणों का दावा-पांच दिनों से बंद है स्कूल
प्राथमिक स्कूल पर ताले लगे होने का यह मामला रावटी तहसील के कासवा गांव का है. जहां के प्राथमिक स्कूल पर ताले लगे होने और बच्चों के बाहर इंतजार करने का एक वीडियो भी सामने आया है. बच्चों द्वारा बताया गया कि यह स्कूल पिछले 5 दिनों से बंद है. स्थानीय जनप्रतिनिधि ऋषि गरवाल ने बताया कि उन्हें फोन आया था कि, ''यह स्कूल विगत 5 दिनों से नहीं खुला है और बच्चे यहां पर आकर बाहर इंतजार करते रहते हैं. मंगलवार को मौके पर पहुंच कर देखा तो स्कूल पर ताले लगे हुए थे और यहां पदस्थ दोनों शिक्षक नदारत थे.''

ratlam Teachers SIR Survey Duty
रतलाम में SIR सर्वे के नाम पर स्कूल में लटके ताले (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने उठाए सवाल
संकुल प्रभारी जेम्स मोहन ने बताया कि, ''शायद कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, यहां एक शिक्षक की बीएलओ ड्यूटी लगी हुई है और एक महिला टीचर मेडिकल लीव पर है.'' ग्रामीणों ने सवाल किए हैं कि जब स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे. वहीं शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को इस मामले की जानकारी तक नहीं है, जब उनसे फोन पर और कार्यालय में संपर्क करने का प्रयास किया गया तो मीटिंग में व्यस्त होने का बहाना बनाया.

जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर ने बताया कि, उनके द्वारा उपसंचालक आदिवासी कल्याण विभाग से संपर्क कर लेने की बात कही गई. वहीं, एसई ट्राइबल रंजना सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मामले को दिखवा लेने की बात कही. जिम्मेदार अधिकारियों के इस तरह के जवाब और रवैये से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की शिक्षा को यह अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं.

SIR सर्वे कार्य से शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग के मूल कार्य प्रभावित हो रहे हैं. वहीं, इस मामले में यह तथ्य भी सामने आया है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी तो वास्तविकता में SIR सर्वे की ड्यूटी कर रहे हैं. लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी एसआईआर कार्य का बहाना बनाकर कार्य करने से बच भी रहे हैं.

