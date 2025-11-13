रतलाम में शिक्षक, BLO बन SIR कार्य में व्यस्त, अतिथि शिक्षकों के भरोसे शासकीय स्कूल
रतलाम में अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे कई शासकीय स्कूल, बच्चों की शिक्षा हो रही है प्रभावित.
Published : November 13, 2025 at 7:13 PM IST
रतलाम: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य यानी एसआईआर सर्वे जारी है. रतलाम जिले में भी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं. इस कार्य में अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है. जिससे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि बच्चों की परीक्षा के समय शिक्षकों की दूसरे कामों में ड्यूटी लग जाती है, जिससे बच्चों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है.
अतिथि शिक्षकों के भरोसे कई स्कूल
जिले के रतलाम ग्रामीण ब्लॉक का चयन डिजिटल जनगणना 2027 के प्रीटेस्ट के लिए भी हुआ है. इस कार्य के लिए भी शासकीय कर्मचारी और शिक्षकों की ड्यूटी गणकों के रूप में लगाई गई. क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं, जहां एकमात्र शिक्षक पदस्थ है और उनकी भी बीएलओ के रूप में एसआईआर कार्य के लिए ड्यूटी लगी हुई है. ऐसे में इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अतिथि शिक्षकों के भरोसे है. रतलाम ग्रामीण के नेगड़दा और रघुनाथगढ़ के शासकीय स्कूल में बच्चों को एक-एक अतिथि शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं.
'बच्चों की शिक्षा हो रही है प्रभावित'
रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के नेगड़दा गांव के माध्यमिक स्कूल में कक्षा 6 ,7 और 8 को पढ़ाने के लिए केवल एक अतिथि शिक्षक मौजूद है. गांव के बालाराम धाकड़ ने बताया कि "यहां केवल एक शिक्षक की पोस्टिंग है, उनको भी बीएलओ बनाकर रखा हुआ है. निर्वाचन कार्य में ड्यूटी होने की वजह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है."
वहीं, रघुनाथगढ़ स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी यही स्थिति है. यहां पहले से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए भी वर्तमान में केवल एक अतिथि शिक्षक मौजूद है. स्थानीय निवासी विजय पाल सिंह ने बताया कि "यहां के शिक्षक एसआईआर सर्वे कर रहे और स्कूल के बच्चे अतिथि शिक्षकों के हवाले हैं."
'शिक्षकों पर अटेंडेंस का भी दबाव'
इस मामले में शिक्षक संगठन के सर्वेश माथुर ने बताया कि "शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने के मूल कार्य के अलावा सभी प्रकार के काम शासन द्वारा करवाए जाते हैं. इसके बाद भी ई अटेंडेंस और रिजल्ट का दबाव शिक्षकों पर ही बनाया जाता है."
संकुल प्राचार्य करेंगे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था
वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर ने बताया कि "बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी. ऐसे स्कूल जहां केवल 1 शिक्षक मौजूद हैं और उनकी ड्यूटी शासकीय कार्य में लगी है, तो संकुल प्राचार्य, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे. इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है."