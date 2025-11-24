ETV Bharat / state

रतलाम में चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाश, बुजुर्ग महिला का गला काटकर हत्या

रतलाम में बुजुर्ग लोगों को निशाना बना रहे बदमाश, चोरी करने घर में घुसे लोगों ने बुजुर्ग महिला का गला काटा, बाथरूम में मिला शव.

RATLAM ELDERLY WOMAN MURDER
रतलाम में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 12:45 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में 70 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि, औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीराकुटी में चोरी करने की नीयत से घुसे बदमाशों ने शिक्षिका सरला धनेटवाल की गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना पुलिस और एफएसएल टीम के साथ एसपी अमित कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं.

प्रथम दृष्टि मामला घर में चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाशों द्वारा हत्या किए जाने का लग रहा है. पुलिस अधीक्षक ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. औद्योगिक थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

रतलाम में बुजुर्ग लोगों को निशाना बना रहे बदमाश (ETV Bharat)

घर में अकेली रहती थी बुजुर्ग महिला
रतलाम में चोरी और लूट की वारदातें लगातार हो रही हैं. लेकिन अब बदमाश बेखौफ होकर हत्या जैसी वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं. रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीराकुटी में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की खून से सनी लाश बाथरूम में मिली है. सुबह उनके भाई ने जब फोन लगाया तो बुजुर्ग महिला ने फोन नहीं उठाया जिस पर वह उनके घर पहुंचे. जहां उन्हें बहन की हत्या की जानकारी मिली. घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बड़ी संख्या में लोग महिला के घर के बाहर इकट्ठा हो गए.

Miscreants murder teacher
बदमाशों ने बुजुर्ग का गला काटा (ETV Bharat)

सूचना मिलने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट, तीनों थाना प्रभारी सहित एसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले में तत्काल एक्शन लिए जाने की बात एसपी अमित कुमार ने कही है. एसपी अमित कुमार ने बताया कि, ''मृतक बुजुर्ग महिला के पति की कुछ वर्ष पूर्व मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से वह अकेले ही यहां रहती थी. इस मामले में सभी एंगल पर पुलिस जांच में जुटी हुई है.''

इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है. वहीं, पुलिस को आशंका है कि किसी परिचित व्यक्ति द्वारा ही चोरी और हत्या के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है.

Last Updated : November 24, 2025 at 2:39 PM IST

TAGGED:

RATLAM NEWS
RATLAM MISCREANTS MURDER TEACHER
RATLAM THEFT CASE
RATLAM WOMAN STRANGLED TO DEATH
RATLAM ELDERLY WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्नेक बाइट रोकने के लिए 10वीं के छात्रों ने बनाई जादुई छड़ी, कांप जाएगी धरती, दूर भागेंगे जीव

महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ काल भैरव मंदिर उज्जैन में मारपीट, सुरक्षाकर्मियों पर आरोप

रामपुर घाटी में चीते का खूनी खेल!, घर में घुसकर 16 भेड़-बकरियों के बच्चों का किया शिकार

कार एक्सीडेंट के बाद पीछा करते घर पहुंचे बदमाश, 20 लोगों के साथ किया हमला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.