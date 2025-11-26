रतलाम में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, नौकरानी निकली मास्टरमाइंड
रतलाम में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या का खुलासा, नौकरानी ने लूट के लिए करवाई थी हत्या, आरोपी का पुलिस ने किया शॉर्ट एनकाउंटर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 10:33 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 11:07 AM IST
रतलाम: मीराकुटी में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है. इस दौरान भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है. हत्या के आरोपी सागर मीणा को पुलिस की टीम झाबुआ क्षेत्र से हिरासत में लेकर रतलाम आ रहा थी. रास्ते में उसने पेशाब करने का बहाना बनाया और डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करने लगा.
इस दौरान पुलिस ने उसके पैर पर फायर किया. गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल हालत में रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया है. इस घटनाक्रम में दो टीआई अनुराग यादव और सत्येंद्र रघुवंशी भी घायल हुए हैं. जिनका उपचार भी रतलाम मेडिकल कॉलेज में किया गया है. रतलाम एसपी अमित कुमार ने शॉर्ट एनकाउंटर की इस घटना की पुष्टि की है.
नौकरानी और उसकी बेटी ने बनाया था प्लान
2 दिन पूर्व मीरा कोठी क्षेत्र में घर में अकेले रहने वाली 70 साल की रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की गला कटी लाश घर के बाथरूम में मिली थी. एसपी अमित कुमार ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की थी. एसआईटी व अन्य टीमें घटना के बाद से ही जांच में जुटी थी. पुलिस ने घर की तरफ आने जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे. वहीं, घर में काम करने वाली नौकरानी लीला डामोर और उसकी बेटी मोना पर भी पुलिस को शक हुआ. इसके बाद पुलिस पूछताछ में लीला डामोर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. जिसमें नागदा के रहने वाले सागर मीणा द्वारा घर में घुसकर लूट और हत्या किए जाने का खुलासा हुआ.
झाबुआ से पकड़कर ला रही थी पुलिस
आरोपी के बारे में सुराग मिलने पर दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम सागर मीणा की तलाश में झाबुआ जिले की तरफ गई. जहां एक स्थान पर घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया. पुलिस की टीम मंगलवार रात में ही उसे रतलाम लेकर आ रही थी. तभी रानीसिंह के पास उसने पेशाब करने का बहाना बनाकर वाहन रुकवाया. टीआई अनुराग यादव को आरोपी ने धक्का मार दिया और पिस्तौल छिनकर भागने लगा.
मौके पर मौजूदा अन्य पुलिस अधिकारियों ने सेल्फ डिफेंस में आरोपी के पैर पर फायर किया. पैर में गोली लगने से सागर वहीं गिर गया. इसके बाद उसे घायल अवस्था में रतलाम मेडिकल कॉलेज में लाया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी रतलाम मेडिकल पहुंचे और दोनों थाना प्रभारी को लगी चोट के बारे में जानकारी ली है. रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि, ''इस मामले में विस्तृत जानकारी बुधवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी.''
- रतलाम में चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाश, बुजुर्ग महिला का गला काटकर हत्या
- बीहड़ में फिर ठांय-ठांय, पेट्रोल पंप लूट के आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर
- बजरंग दल नेता की हत्या के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, जबलपुर के अस्पताल में भर्ती
यह था मामला
रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मीराकुटी में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका सरला धनेटवाल की खून से सनी लाश बाथरूम में मिली थी. सुबह उनके भाई ने जब फोन लगाया तो बुजुर्ग महिला ने फोन नहीं उठाया जिस पर वह उनके घर पहुंचे. जहां उन्हें बहन की हत्या की जानकारी मिली. घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बड़ी संख्या में लोग महिला के घर के बाहर इकट्ठा हो गए.
सूचना मिलने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट, तीनों थाना प्रभारी सहित एसपी भी मौके पर पहुंचे और मामले में तत्काल एक्शन लिए जाने की बात एसपी अमित कुमार ने कही थी. एसपी अमित कुमार ने बताया था कि, ''मृतक बुजुर्ग महिला के पति की कुछ वर्ष पूर्व मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से वह अकेले ही यहां रहती थी. इस मामले में सभी एंगल पर पुलिस जांच में जुटी हुई थी.''