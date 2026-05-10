टीचर की पिटाई से टूटी छात्रा की रीढ़ की हड्डी, 6 महीने से बिस्तर पर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं
रतलाम में टीचर के पिटाई से टूटी 11 साल की छात्रा की रीढ़ की हड्डी, जिला शिक्षा विभाग ने टीचर पर नहीं की कोई कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 2:39 PM IST
रतलाम: 6 महीने पहले हुई एक दर्दनाक घटना ने 11 साल की छात्रा कविता (बदला हुआ नाम) की जिंदगी बर्बाद करके रख दी. रतलाम के इस्लामपुरा की पांचवी में पढ़ने वाली कविता 6 महीने से बिस्तर पर है और ना ही वह पांचवी की परीक्षा दे सकी है. उसकी इस हालत की वजह स्कूल की शिक्षिका द्वारा की गई पिटाई से उसकी रीढ़ की हड्डी ही डैमेज हो जाना है. अलग-अलग अस्पतालों में उपचार के बाद एम्स भोपाल में कोमल का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब भी वह चलने फिरने से लाचार है.
सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जिस टीचर पर यह गंभीर आरोप लगा है. उस पर आज तक ना तो शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई की है और ना ही इस घटना की कोई जांच की है. परिजनों की शिकायत पर अब जाकर आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध औद्योगिक थाना जावरा में प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस मासूम बालिका की सुध लेने या स्कूल परिसर में हुई इस गंभीर घटना का संज्ञान लेने का समय तक नहीं है.
टीचर ने डंडे से ऐसा पीटा की रीढ़ की हड्डी हो गई डैमेज
सोशल मीडिया पर 11 वर्षीय मासूम कविता (बदला हुआ नाम) की दर्दभरी कहानी सर्कुलेट होने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने इस्लामनगर जाकर पीड़ित बालिका का हाल जाना. गांव के एक छोर पर बने कच्चे मकान में ईटीवी भारत की टीम को बच्ची के पिता मिलते हैं. वह अंदर के कमरे में ले जाकर कविता से मुलाकात करवाते हैं. कविता जमीन पर बिछाए हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी. पिता ने बताया कि "वह बेटी को अच्छा पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन स्कूल की शिक्षिका संतोषी परिहार ने बेटी को चप्पल चोरी के आरोप में डंडे से ऐसा पीटा की उसकी रीढ़ की हड्डी ही डैमेज हो गई.
पिता ने बताया कि बीते साल 10 सितंबर की यह घटना है. शुरुआत में शिक्षिका ने कहा कि आप किसी प्रकार की शिकायत मत कीजिए. कविता का इलाज में खुद करवाऊंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैडम ने जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया. बेटी के इलाज के लिए इंदौर, बड़ौदा, अहमदाबाद और बाद में भोपाल एम्स गया. इस दौरान 2 लाख रुपए से अधिक रुपए खर्च हो गए. आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई. भोपाल एम्स में उपचार और ऑपरेशन करवाने के बाद भी वह अब भी बिस्तर पर ही है.
डॉक्टर का कहना है कि इसे ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है. बेटी की पिटाई करने वाली शिक्षिका संतोषी परिहार से जब इलाज करवाने के लिए कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद कई चक्कर लगाने के बाद पिता की शिकायत पर औद्योगिक थाना जावरा में शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने शिक्षिका पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.
पिता ने बताया कि आरोपी शिक्षिका उसकी दूसरी बेटी और अन्य छात्राओं को डरा धमकाकर मोबाइल वीडियो रिकॉर्ड करती है. बच्चों से कहलाती है कि कविता स्कूल से बाहर कहीं और गिर गई थी. जिसकी वजह से उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है. उन्होंने बताया कि स्कूल या शिक्षा विभाग से कोई बेटी का हाल जानने नहीं आया और ना ही जिला प्रशासन ने उसकी कोई सुनवाई की है."
शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों को पता ही नहीं
करीब 6 महीने से पांचवी की छात्रा कविता बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ी है, लेकिन उसे इस हालत में पहुंचाने वाली आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात घटना के बारे में जानकारी तक जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नहीं है. जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार लोढ़ा से ईटीवी भारत के रिपोर्टर दिव्यराज सिंह राठौर ने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि "उनके डीईओ बनने के पहले की यह घटना है. इसलिए उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है." शिक्षिका के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं है. वहीं, जावरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधर बोरासी ने भी मामले की जानकारी नहीं होना और इस्लामपुरा के प्राथमिक स्कूल में हुई इस घटना से अभिज्ञता जाहिर की है.
पुलिस विभाग ने भी जमानती अपराध की धाराओं में किया मामला दर्ज
जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि "फरियादी पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षिका संतोषी परिहार के खिलाफ मारपीट की एवं अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. इस संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई लंबित नहीं है."
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मासूम को ठीक होकर स्कूल जाने का इंतजार
बिस्तर पर लेटी हुई कविता ज्यादा हिल डुल नहीं सकती है. माता-पिता ही उसे करवट दिलवाते हैं और उसका ख्याल रखते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए कविता ने बताया ने "टीचर ने उसे डंडे से इसलिए पीटा था कि एक लड़के ने उसकी चप्पल चोरी करने का आरोप मुझ पर लगाया था. वह स्कूल नहीं जा पा रही है और ठीक होकर स्कूल जाना चाहती है.
हालांकि चोट और उसके बाद चले लंबे उपचार की वजह से वह पांचवी की वार्षिक परीक्षा भी नहीं दे सकी है." कविता की मां ने बताया कि "उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है. ऐसे में उन्हें किसी से कोई मदद भी नहीं मिल रही है." बहरहाल बेहद गरीब और मजदूरी कर परिवार पालने वाला पिता बेटी के उपचार को लेकर परेशान है. वहीं, जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन के असंवेदनशील रवैये से भी वह और उसकी पत्नी बेहद आहत है.