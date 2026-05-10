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टीचर की पिटाई से टूटी छात्रा की रीढ़ की हड्डी, 6 महीने से बिस्तर पर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं

टीचर की पिटाई से टूटी छात्रा की रीढ़ की हड्डी ( ETV Bharat )