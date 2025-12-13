ETV Bharat / state

पैरा यूथ एशियन गेम्स में रतलाम के तैराक अब्दुल पर मेडल की बारिश, अगला टारगेट ओलंपिक

पैरा यूथ एशियन गेम्स में रतलाम के तैराक अब्दुल का जलवा ( Source : Abdul kadir Social media account )

रतलाम के होनहार तैराक अब्दुल कादिर ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल तो 50 मीटर बटर फ्लाई में ब्रांस मेडल जीता है. अब्दुल रविवार शाम दुबई से वापस रतलाम लौटेंगे. यहां उनके भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है.

रतलाम : दुबई में आयोजित पैरा यूथ एशियन गेम में रतलाम के अब्दुल कादिर ने जलवा बिखेर दिया. उन्होंने तैराकी में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रतलाम ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है. दिव्यांग स्विमर अब्दुल कादिर की प्रतिभा देख दुबई में कई देशों के तैराक हैरान रह गए. पैरा यूथ एशियन गेम्स में 26 देशों के दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इसमें रतलाम के अब्दुल कादिर भी हैं.

अब्दुल के तैराकी कोच राजा ने बताया "बचपन में एक हादसे से अब्दुल ने अपने दोनों हाथ गवां दिए थे. लेकिन अब्दुल ने तेराकी जैसे मुश्किल खेल को चुनकर न सिर्फ तैरना सीखा बल्कि देश का प्रतिनिधित्व कर 3 गोल्ड और 01 ब्रॉन्ज मेडल सहित 4 पदक हासिल किए."

दुबई में आयोजित एशियन गेम्स में अब्दुल ने 4 मेडल जीते (Source : Abdul kadir Social media account)

एक दर्जन पदक जीत चुके हैं अब्दुल कादिर

अब्दुल द्वारा पदक जीते जाने की खबर मिलते ही रतलाम के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर फैल गई. अब्दुल के नगर आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है. बचपन हुए हादसे के बाद दोनों हाथ गंवाने वाले अब्दुल ने तैराकी में अपने करियर बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर एक दर्जन से अधिक पदक जीते. इसके बाद पहली बार अब्दुल देश का प्रतिनिधित्व करने दुबई गए.

एक दर्जन पदक जीत चुके हैं अब्दुल कादिर (Source : Abdul kadir Social media account)

रतलाम के खेल संगठन स्वागत की तैयारी में

अब्दुल कादिर ने दुबई में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल्स की झड़ी अपने नाम की. अब्दुल का सपना देश के लिए ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना है. अब्दुल रविवार शाम इंदौर होते हुए रतलाम पहुंचेंगे. खेल संगठनों से जुड़े अनुज शर्मा, राजीव रावत, सुनील जैन और विनोद यादव ने अब्दुल की इस उपलब्धि पर बधाई दी है. शहर के होनहार तैराक के स्वागत की तैयारी में भी खेल संगठन जुटे हुए हैं.