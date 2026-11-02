स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे मे मकान-प्लॉट की सीमाएं गड्डमगड्ड, चक्करघन्नी बने हितग्राही
रतलाम में स्वामित्व योजना के तहत फ्री रजिस्ट्री हितग्राहियों के लिए मुसीबत बनी. ड्रोन सर्वे में गड़बड़ियों की भरमार. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 6:59 PM IST
रतलाम : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके मकान, प्लॉट और जमीन का भू-अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे कर रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया गया है. इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्लॉट और मकान की नि: शुल्क रजिस्ट्री कराई जा रही है. रजिस्ट्री के बाद लोगों को संपत्ति का कानूनी हक मिल जाएगा. इससे बैंक लोन लेने में भी सुविधा होगी. स्वामित्व योजना के हितग्राहियों के लिए यह फ्री रजिस्ट्री अब परेशानी का सबब बनती जा रही है.
ड्रोन सर्वे में गड़बड़ी के मामले बढ़े
फ्री रजिस्ट्री करवाने वाले हितग्राहियों को तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. रतलाम जिले के कई गांवों में ड्रोन सर्वे के दौरान हुई गड़बड़ी और नाम दर्ज करने में की गई त्रुटि की वजह से कई प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री अटकी हुई हैं. स्वामित्व योजना के अंतर्गत रिकॉर्ड में सुधार करवाने के लिए भी कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं है. हितग्राहियों को रिकॉर्ड में नाम या नक्शे में सुधरवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.
ड्रोन सर्वे के रिकॉर्ड में पिता का नाम गलत दर्ज
रतलाम जनपद के सेमलिया गांव में एक दर्जन से अधिक हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्री करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सेमलिया गांव के विजेंद्र सिंह ने बताया "ड्रोन सर्वे के दौरान मकान के रिकॉर्ड में उनका और पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया. जिसे संशोधन करवाने के लिए पहले तहसील और बाद में एसडीएम कोर्ट में प्रकरण लगाया, जिसकी सुनवाई होते-होते डेढ़ साल बीत गया. लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ. इस दौरान वकील की फीस और अन्य शपथ पत्र आदि का खर्च भी हितग्राही को ही खर्च करना पड़ा है."
नि:शुल्क रजिस्ट्री हुई नहीं, तहसील के चक्कर जारी
सेमलिया गांव के ही हितग्राही जसवंत सिंह ने बताया "ड्रोन सर्वे के दौरान उनके मकान का कुछ हिस्सा पड़ोसी के मकान के नक्शे में दर्शाया गया है. इसका संशोधन करवाने के लिए शपथ पत्र और आवेदन करने में ही 3 हजार खर्च हो गए. मकान की नि:शुल्क रजिस्ट्री तो अब तक हुई नहीं. हमारे रुपए जरूर खर्च हो रहे हैं." हितग्राही बलवंत सिंह ने बताया "ड्रोन सर्वे में इतनी गड़बड़ियां हुई है कि शासकीय संपत्ति पर निजी लोगों के नाम चढ़ गए हैं. किसी का किचन दूसरे के प्लॉट के नक्शे में दिखाई दे रहा है तो किसी का कमरा और टॉयलेट अन्य पड़ोसी के रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया है."
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एसडीएम ने त्रुटियों को सुधारने का भरोसा दिया
करमदी गांव के कैलाश पाटीदार ने बताया "उनके घर का आधा हिस्सा पड़ोसी के रिकॉर्ड में दर्ज है. नि:शुल्क रजिस्ट्री करवाने के लिए जब पटवारी से संपर्क किया तो इस बारे में पता चला है. अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए तहसील और एसडीएम कार्यालय में आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है." रतलाम ग्रामीण एसडीम हरित ने बताया "ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे से संबंधित सामान्य त्रुटि जिसमें नाम या पिता के नाम आदि शामिल हैं, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति से आवेदन नहीं लेते हुए सामूहिक आवेदन लेकर रिकॉर्ड में संशोधन किया जा रहा है. ड्रोन सर्वे के दौरान हुई त्रुटियों को भी लगातार सुधारा जा रहा है."