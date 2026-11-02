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स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे मे मकान-प्लॉट की सीमाएं गड्डमगड्ड, चक्करघन्नी बने हितग्राही

रतलाम में स्वामित्व योजना के ड्रोन सर्वे में गड़बड़ी के मामले ( ETV BHARAT )

रतलाम : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके मकान, प्लॉट और जमीन का भू-अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे कर रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया गया है. इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्लॉट और मकान की नि: शुल्क रजिस्ट्री कराई जा रही है. रजिस्ट्री के बाद लोगों को संपत्ति का कानूनी हक मिल जाएगा. इससे बैंक लोन लेने में भी सुविधा होगी. स्वामित्व योजना के हितग्राहियों के लिए यह फ्री रजिस्ट्री अब परेशानी का सबब बनती जा रही है.

ड्रोन सर्वे में गड़बड़ी के मामले बढ़े