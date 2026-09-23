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हैवान बनता इंसान, स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से पीटकर कुचला सिर और फोड़ी आंख

रतलाम में स्ट्रीट डॉग को डंडे से पीटकर सिर और आंखें फोड़ी, क्रूरता करने वाले पर प्रकरण दर्ज. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ratlam Street Dog Beaten brutally
सांकेतिक तस्वीर (Source: IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:38 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 8:49 PM IST

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रतलाम: रतलाम के डीजल शेड रोड पर एक स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता करने का मामला सामने आया है. यहां रहने वाले एक शख्स ने स्ट्रीट डॉग को डंडे से इतना पीटा कि उसके सिर और आंखों से खून बहने लगा. मौके से गुजर रहे हैं पशु प्रेमियों ने डॉग को रेस्क्यू किया और गंभीर हालत में उसका उपचार पशु चिकित्सक से करवाया है. पशु प्रेमियों द्वारा की गई शिकायत के बाद औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले में अशरफ खान नाम के व्यक्ति पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है.

दरअसल, स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता किए जाने की यह घटना 2 दिन पूर्व की है. यहां डीजल शेड रोड क्षेत्र में रहने वाले अशरफ खान ने स्ट्रीट डॉग को डंडे से इतना पीटा की वह अधमरा हो गया. डीजल शेड रोड से गुजर रहे संजू भूरिया और जीवन सूर्यवंशी ने आरोपी को रोकने का प्रयास भी किया लेकिन वह नहीं माना और डंडे से बेजुबान जानवर पर वार करता रहा.

रतलाम में कुत्ते से क्रूरता करने वाले पर प्रकरण दर्ज (ETV Bharat)

संजू भूरिया ने बताया कि "बुरी तरह लहूलुहान हो गए स्ट्रीट डॉग को वह रेस्क्यू कर लाए और उपचार करवाया. गंभीर रूप से घायल डॉग के सिर में और आंखों से खून निकल रहा था. उसकी आंख भी बाहर आ गई और उसकी हालत बेहद खराब है. इस घटना की शिकायत औद्योगिक थाना में की है."

एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "इस मामले में आरोपी अशरफ खान के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपी को राउंडअप कर लिया गया है और सख्त प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी."

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औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है. गौरतलब है कि स्ट्रीट डॉग के साथ बेरहमी का यह पहला मामला नहीं है. औद्योगिक थाना क्षेत्र में ही स्ट्रीट डॉग पर गर्म पानी डालने और छोटे पिल्ले को रस्सी से बांधकर स्कूटी के पीछे घसीटने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.

Last Updated : September 23, 2026 at 8:49 PM IST

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RATLAM STREET DOG BEATEN BRUTALLY

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