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बारिश ने रोकी VIP ट्रेनें, अवंतिका, दुरंतो, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के लिए स्टेशन पर जमावड़ा

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते दर्जनों ट्रेन प्रभावित, रतलाम से गुजरने वाली ट्रेनों को किया गया निरस्त, स्टेशन पर बंटा खाना.

INDIAN RAILWAYS CANCELLED TRAINS
बारिश ने रोकी ट्रेन (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:52 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 2:15 PM IST

5 Min Read
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रतलाम: मानसून में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं या किसी काम के चलते आपको ट्रेन से सफर करना है, तो टिकट बुकिंग से पहले ये जानकारी आपके लिए है. इस बार अलनीनो का जो असर है, कहीं बहुत बारिश तो कहीं सूखे जैसे हालात बनाए हुए है. ऐसे में मुंबई, गुजरात से लेकर असम में बारिश ने त्राहिमाम मचाया हुआ है. लिहाजा रेलमार्ग प्रभावित होने के चलते भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. पढ़िए किस रूट की कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुईं हैं.

रतलाम से जाने वाली कई ट्रेन प्रभावित

मुंबई रेल मंडल के भिलाड़ा-बोरीवली, घोलवड-उमरगाम रोड रेलखंड पर भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति है. ऐसे में भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचलान प्रभावित रहेगा. बताया जा रहा है कि रतलाम मंडल के रतलाम, नागदा, मेघनगर, नामली, बामनिया, लिमखेड़ा और थांदला रोड सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनें कई घंटों तक खड़ी रही. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों को खाना उपलब्ध कराया.

INDIAN RAILWAYS CANCELLED TRAINS
रतलाम स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध कराया गए फल (ETV Bharat)

स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध कराया गया खाना

रेलवे ने हजारों यात्रियों जिसमें खासकर मरीज, बुजुर्ग और बच्चों को खाना उपलब्ध कराया. बताया जा रहा है कि ट्रेन एक-दो घंटे नहीं बल्कि 8-10 घंटे तक लेट रही. रतलाम स्टेशन पर जम्मूतवी एक्सप्रेश करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ी रही. इसके अलावा नामली स्टेशन पर भिवानी-मुंबई सेट्रेल स्पेशल ट्रेन करीब 8 घंटे तक रुकी रही. इस दौरान ट्रेन के एसी कोचों की बैटरियां डिस्चार्ज होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था.

स्टेशन पर 8-12 घंटे खड़ी रहीं ट्रेनें

जानकारी के लिए बताते चलें कि रतलाम रेल मंडल से 23, 24 और 25 जुलाई को चलने वाली 15 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है. 10 से अधिक ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट भी किया गया है. रतलाम रेल मंडल के रतलाम स्टेशन पर करीब डेढ़ हजार से अधिक टिकट रिफंड करवाए गए हैं. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई. अपडेट के अनुसार शुक्रवार के दिन भी गोल्डन टेंपल मेल, पश्चिम एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन निरस्त की गई हैं. जिससे इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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यात्रियों को भोजन देते रेलवे के कर्मचारी (ETV Bharat)

24 जनवरी शुक्रवार को निरस्त रहेगी यह ट्रेन

  • 24 जुलाई को इंदौर से चलने वाली इंदौर–मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस (12228) निरस्त रहेगी
  • 23 जुलाई को बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस (19037) निरस्त रहेगी
  • 26 जुलाई को बरौनी से चलने वाली बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्‍सप्रेस (19038) निरस्त रहेगी
  • 24 जुलाई को बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली बांद्रा टर्मिनस–हरिद्वार एक्सप्रेस ( 19019) निरस्त रहेगी
  • 25 जुलाई को देहरादून से चलने वाली हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (19020) निरस्त रहेगी
  • 25 जुलाई को अमृतसर–मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेम्पल मेल निरस्त रहेगी
  • 23 एवं 24 जुलाई को इंदौर–मुम्बई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस (12962) निरस्त रहेगी
  • 25 जुलाई को अमृतसर से चलने वाली अमृतसर मुम्‍बई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस (12926) निरस्त रहेगी
  • 23 जुलाई को गाड़ी संख्या अजमेर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (12996) निरस्त रहेगी
  • 24 जुलाई को बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस - अजमेर (12995) निरस्त रहेगी

शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट रहेगी यह ट्रेन

  • 22 जुलाई 2026 को जयपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12980 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस वडोदरा रेलवे स्टेशन से शॉर्टटर्मिनेट होगी व वडोदरा - बांद्रा टर्मिनस स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी.
  • 23 जुलाई 2026 बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली ट्रेन संख्या 12979 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर एक्सप्रेस वडोदरा रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. बांद्रा टर्मिनस-वडोदरा-स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी.
  • 22 जुलाई 2026 को एर्नाकुलम से चलने वाली वाली ट्रेन संख्या 22655 एर्नाकुलम निजामुद्दीन एक्‍सप्रेस, एर्नाकुलम उमरगाम रोड रेलवे स्टेशन से शॉर्टटर्मिनेट होगी. उमरगाम रोड-निजामुद्दीन स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी.
  • 23 जुलाई 2026 दाहोद से चलने वाली ट्रेन संख्या 19012 दाहोद–वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस कोसाड रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा कोसाड - वलसाड –स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी.
  • 22 जुलाई 2026 को हिसार से चलने वाली ट्रेन संख्या 04727 हिसार–वलसाड साप्ताहिक स्पेशल मारोली रेलवे स्टेशन से शॉर्टटर्मिनेट होगी तथा मारोली - वलसाड स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी.
  • 22 जुलाई 2026 को अमृतसर से चलने वाली ट्रेन संख्या 12904 अमृतसर–मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेम्पल मेल रतलाम रेलवे स्टेशन से शॉर्टटर्मिनेट होगी तथा रतलाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी.
  • 8 घंटे में तय करें भोपाल लखनऊ की दूरी, दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत, जल्द आ रहा है शेड्यूल
  • रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, तेजी से पूरा होगा सफर, 110 की स्पीड में इन रूट्स पर दौड़ेंगी ट्रेनें

इन ऐप पर पता कर सकते हैं ट्रेनों से जुड़ी जानकारी

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि "मुंबई रेल मंडल के घोलवड–उमरगाम रोड रेलखंड में भारी वर्षा के कारण हुए जलभराव से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है. जिसका असर रतलाम रेल मंडल पर शुक्रवार के दिन भी पड़ रहा है. यात्रियों को असुविधा ना हो इसलिए टिकट रिफंड और मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रोकी गई ट्रेनों में यात्रियों के खाने-पीने एवं पानी की व्यवस्था की गई है. वहीं, यात्री इन ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं. इसके अलावा रेलवन (RailOne) ऐप के माध्यम से भी ट्रेनों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध है."

Last Updated : July 24, 2026 at 2:15 PM IST

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