युवाओं को पत्र लिखना सिखा रहा डाक विभाग, आज भी लिखे जाते हैं पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय लेटर

पत्र लेखन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 9 से 15 वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. यह प्रतियोगिता राज्य स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आयोजित होती है. जिसमें छात्रों को नगद पुरस्कार के साथ ही मेडल से भी सम्मानित किया जाता है. डाक विभाग का उद्देश्य पत्र लेखन और पत्र व्यवहार की परंपरा से युवा पीढ़ी को परिचय करवाना है. वहीं, आज के आधुनिक दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो पत्र व्यवहार करते हैं. जिनकी वजह से डाक विभाग आज भी पोस्ट ऑफिस और अंतर्देशीय जैसी पत्र लेखन सामग्री लगातार उपलब्ध करवा रहा है.

रतलाम: क्या आपको याद है मोबाइल, इंटरनेट और व्हाट्सएप के दौर में आपके यहां आखिरी चिट्ठी किस रिश्तेदार की आई थी या आपने किसी को पत्र अंतिम बार कब भेजा था. पिछले 15-20 सालों में फास्ट इंटरनेट और स्मार्टफोन की क्रांति ने हम लोगों को पत्र व्यवहार करना ही भुला दिया. पत्र व्यवहार करने की विलुप्त होती परंपरा को जीवित करने के लिए भारतीय डाक विभाग हमारी युवा पीढ़ी को पत्र लिखना सिखा रहा है.

फोन और व्हाट्सएप से नहीं पत्र लिखकर भेजे जाते थे संदेश

किसी जमाने में लोगों के संदेश के आदान प्रदान का एकमात्र जरिया भारतीय डाक सेवा होती थी, जो देश के हर कोने में लोगों तक डाक और अपनों का संदेश पहुंचाने का कार्य करती थी. लेकिन वर्ष 2010 में व्हाट्सएप के आ जाने के बाद पत्र व्यवहार का उपयोग बंद होने लगा और अब युवा पीढ़ी संदेशों का आदान-प्रदान मोबाइल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग कर करती है.

रतलाम डाक विभाग के अधीक्षक राजेश कुमावत बताते हैं कि "पत्र में लिखे गए संदेश का भाव और महत्व अलग ही होता है. कई साल पहले लिखा पत्र आज भी जब हाथ में आता है, तो उसे वक्त के भाव, स्थिति और अपने प्रियजन का स्मरण होता है. वहीं, छोटी-छोटी शुभ घटनाओं जैसे फसल बुआई, बारिश, शादी विवाह और शोक के संदेश भी भारतीय डाक के माध्यम से ही पहुंच जाते थे."

युवाओं को पत्र लिखना सिखा रहा डाक विभाग (ETV Bharat)

यह लोग आज भी करते हैं पत्र व्यवहार

ऐसा नहीं है कि अब पत्र लेखन और पत्र व्यवहार का दौर ही खत्म हो गया. कई लोग आज भी पत्र लिखने और अपनों की कुशलता की कामना के साथ कुशल समाचार पूछने का कार्य करते हैं. नामली में रहने वाले शिक्षक दिलीप सिंह सिसोदिया विभिन्न समाचार पत्रों में संपादक के नाम पत्र लिखते हैं. वहीं, अपने छात्रों से भी अलग-अलग मौकों पर पत्र व्यवहार करते और करवाते हैं. दिलीप सिंह सिसोदिया ने बताया कि "आज के युग में मोबाइल हमारे पास जरूर है, लेकिन पत्र लिखना और किसी का लिखा हुआ पत्र पढ़ना आज भी आनंद प्रदान करता है."

रतलाम के रहने वाले डॉ. ओपी पाठक वरिष्ठ बीमा अभिकर्ता है. वह आज भी अपने बीमा ग्राहकों से पोस्टकार्ड के माध्यम से संवाद करते हैं और उन्हें बीमा की किस्त के बारे में सूचित करते हैं. डॉ. ओपी पाठक ने बताया कि "मोबाइल के माध्यम से किस्त का रिमाइंडर भेज देना बहुत ही आसान कार्य है, लेकिन पोस्टकार्ड के माध्यम से ग्राहक को सूचना देने से ग्राहकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है."

आप पत्र लिखिए डाक विभाग पहुंचाएगा देश के हर कोने में

वर्तमान के दौर में भारतीय डाक सेवा के लेटर बॉक्स में गिने-चुने पत्र ही आते हैं, जिसमें से अधिकांश शासकीय विभागों के बीच पत्राचार और शासकीय सूचना से संबंधित होते हैं. लोगों का रुझान डाक विभाग के पोस्टकार्ड और अंतर्देशी की तरफ फिर से लौटे इसके लिए डाक विभाग भी लगातार प्रयासरत है. डाक अधीक्षक राजेश कुमावत बताते हैं कि "आज भी जहां इंटरनेट या मोबाइल नहीं चलता है, वहां भी डाक विभाग का कर्मचारी लोगों का संदेश पहुंचाने का कार्य करता है."

पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग करवा रहा प्रतियोगिता

रतलाम संभागीय मुख्यालय के डाक अधीक्षक राजेश कुमावत ने बताया कि "भारतीय डाक विभाग पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए साल में 2 प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें से एक राष्ट्रीय और दूसरी अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता होती है. इसमें 9 से लेकर 15 वर्ष तक के युवाओं को प्रतिभागिता करने का मौका मिलता है. वर्तमान में 9 मार्च को रतलाम सहित पूरे प्रदेश के डाक संभागों में राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित हो रही है. जिसके टॉप 3 प्रत्याशियों को नगद पुरस्कार सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा. राष्ट्रीय स्तर पर टॉप आने वाले युवाओं को स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लेने का मौका प्राप्त होगा."

डाक अधीक्षक राजेश कुमावत ने बताया कि "हमारे क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाएं भी इस तरह के पत्र लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और बड़ी संख्या में युवा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्टर भी कर रहे हैं."