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रतलाम में 13 करोड़ का भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल प्रेमियों के लिए ड्रेनेज सिस्टम बना विलेन

एथलेटिक ट्रैक पर जल भवराव के चलते अब खिलाड़ियों को नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ और महीने करना पड़ सकता है इंतजार.

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रतलाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एथलेटिक्स ट्रैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 3:56 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
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रतलाम: रतलाम में एथलेटिक्स, फुटबॉल और इंडोर गेम्स के लिए बन रहे भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए खिलाड़ियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा. लगभग बनकर तैयार हो चुके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स ट्रैक पर जल भराव की तकनीकी समस्या की वजह से सिंथेटिक ट्रैक बिछाने में तीन से चार महीने का समय लगेगा. जिसकी वजह से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को मिलने वाली सौगात में देरी हो रही है.

गौरतलब है करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग जैसे इंडोर गेम्स के लिए भी बड़ा हाल तैयार किया गया है.

संवादाता रतलाम दिव्यराज सिंह (ETV Bharat)

ट्रैक और मैदान पर जलभराव रोकने के लिए बनेगा ड्रेनेज सिस्टम

दरअसल एथलेटिक्स गेम्स के लिए बनाए जा रहे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक पर पानी जमा नहीं हो इसके लिए ट्रैक के पास ही ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है. इसके बावजूद एथलेटिक ट्रैक के कुछ हिस्से पर जलजमाव की स्थिति बन रही थी. जिसकी वजह से ट्रैक पर लगने वाला सिंथेटिक खराब होने की संभावना थी. इसके बाद इसका निर्माण करने वाली एजेंसी खेल एवं योग कल्याण विभाग द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री वॉल के सहारे अतिरिक्त ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है.

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रतलाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स ट्रैक (ETV Bharat)

जिला खेल अधिकारी रुचि शर्मा ने बताया "स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डिजाइन में कोई तकनीकी कमी नहीं है. लेकिन भविष्य में जलभराव की स्थिति पैदा न हो इसके लिए ऐहतियात के तौर पर अतिरिक्त ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कार्य पूर्ण होने के सवाल पर जिला खेल अधिकारी ने कहा कि बारिश के 3 महीने के दौरान सिंथेटिक ट्रैक नहीं बिछाया जा सकता है. बारिश के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा. हमारे इंडोर गेम्स के लिए बनाया गया हॉल बनकर तैयार है. वहां वुडन फ्लोरिंग और अन्य व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी है."

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एथलेटिक ट्रैक पर जल भवराव की समस्या

बहरहाल एथलेटिक्स के अंतरराष्ट्रीय मानकों और सुविधाओं से लैस रतलाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका था और खिलाड़ियों को इसी महीने इसकी सौगात मिलने की उम्मीद थी. लेकिन अब एथलेटिक ट्रैक पर जल भवराव की तकनीकी समस्या के चलते अब खिलाड़ियों को नवीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात के लिए कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है.

Last Updated : June 27, 2026 at 4:18 PM IST

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