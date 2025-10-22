रतलाम एसपी ने की पुलिस थानों की सर्जरी, गड़ा धन दबाने में फंसे TI को किया लाइन अटैच
रतलाम एसपी अमित कुमार ने 17 पुलिस थानों की सर्जरी की. यहां पर नए प्रभारी तैनात. 4 थाना प्रभारियों को लाइन अटैच किया.
रतलाम : रतलाम एसपी अमित कुमार ने दीपावली से ठीक एक दिन बाद बड़ी सर्जरी की. मंगलवार रात 17 थाना प्रभारियों को नए थानों की जिम्मेदारी दी गई. वहीं, 4 थाना प्रभारियों को लाइन अटैच किया. एसपी ने कुल 21 टीआई और एसआई का स्थानांतरण एक साथ किया. आलोट के एक मकान में गड़ा धन मिलने और उसकी बंदरबांट के मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान को लाइन अटैच किया गया है.
किस थाना प्रभारी को क्या जिम्मेदारी मिली
जावरा शहर थाना प्रभारी जितेंद्रपाल सिंह जादौन को स्टेशन रोड थाना रतलाम, माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव को दीनदयाल नगर थाना, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी गायत्री सोनी को नामली थाना और स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी को बड़ावदा थाना में पदस्थ किया गया है. वहीं, दीनदयाल नगर थाना प्रभारी मनीष डाबर को बाजना थाना, यातायात थाना प्रभारी नीलम चौंगड़ को पुलिस लाइन और राजशेखर वर्मा को यातायात थाना भेजा गया है.
ग्रामीण थानों में भी व्यापक उठापटक
ग्रामीण थानों में भी नामली थाना प्रभारी रमेश कोली को पिपलौदा थाना, सैलाना थाना प्रभारी सुरेंद्रसिंह गड़रिया को रावटी थाना, पिपलौदा थाना प्रभारी प्रकाश गड़रिया को जिला विशेष शाखा, रावटी थाना प्रभारी दीपक मंडलोई को जावरा शहर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं, कालूखेड़ा थाना प्रभारी लिलियन मालवीय और आलोट थाना प्रभारी शंकरसिंह चौहान को पुलिस लाइन भेजा गया है. पुलिस लाइन से निरीक्षक पतिराम डाबरे को माणकचौक थाना प्रभारी बनाया गया है.
पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र रघुवंशी को औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम का प्रभार दिया गया है. कार्यवाहक निरीक्षक मुनेंद्र गौतम को आलोट थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. जिला विशेष शाखा प्रभारी पिंकी आकाश को सैलाना थाना प्रभारी बनाया गया.
पुराने मकान में खुदाई के दौरान मिला था गड़ा धन
कुछ दिन पूर्व आलोट के जगदेवगंज क्षेत्र में पवन कामलिया के पुराने मकान को तोड़कर नए निर्माण का कार्य चल रहा था. दीवार तोड़ते समय खुदाई में मजदूरों को सोने के सिक्के और आभूषणों से भरा डिब्बा मिला. वहां मौजूद लेबर ठेकेदार गौरव प्रजापत ने वह डिब्बा खोटे सिक्के होने का बोलकर रख लिया.
लेकिन दो-तीन दिन बाद मजदूरों को संदेह हुआ कि सिक्के और आभूषण असली सोने चांदी के थे. कुम्हारखेड़ा निवासी मजदूर रमेश पिता संतोष प्रजापत ने बराबरी का हिस्सा न मिलने पर मकान मालिक पवन कामरिया को गढ़ा धन मिलने की जानकारी दी.
ठेकेदार के कब्जे से बरामद किए थे सोने के सिक्के
पवन कामरिया ने थाने में लिखित आवेदन दिया. जिस पर कार्रवाई करते हुए आलोट थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान दशहरा मैदान क्षेत्र में रहने वाले मजदूर ठेकेदार गौरव प्रजापत के घर पहुंचे. सख्ती से पूछताछ में उसने घर के पीछे छिपाए गए जेवरात की बात स्वीकार कर ली. जिसके बाद पुलिस की उपस्थिति में सोने के कुछ जेवरात और सिक्के बरामद भी किए गए.
हालांकि पुलिस ने इस मामले में ना तो शिकायत दर्ज की और ना ही जब्त सामग्री के बारे में कोई जानकारी दर्ज की. स्थानीय मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर उन्हें बताया गया कि आवेदक द्वारा अपना आवेदन वापस ले लिया गया है.