रतलाम एसपी ने की पुलिस थानों की सर्जरी, गड़ा धन दबाने में फंसे TI को किया लाइन अटैच

रतलाम : रतलाम एसपी अमित कुमार ने दीपावली से ठीक एक दिन बाद बड़ी सर्जरी की. मंगलवार रात 17 थाना प्रभारियों को नए थानों की जिम्मेदारी दी गई. वहीं, 4 थाना प्रभारियों को लाइन अटैच किया. एसपी ने कुल 21 टीआई और एसआई का स्थानांतरण एक साथ किया. आलोट के एक मकान में गड़ा धन मिलने और उसकी बंदरबांट के मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान को लाइन अटैच किया गया है.

किस थाना प्रभारी को क्या जिम्मेदारी मिली

जावरा शहर थाना प्रभारी जितेंद्रपाल सिंह जादौन को स्टेशन रोड थाना रतलाम, माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव को दीनदयाल नगर थाना, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी गायत्री सोनी को नामली थाना और स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी को बड़ावदा थाना में पदस्थ किया गया है. वहीं, दीनदयाल नगर थाना प्रभारी मनीष डाबर को बाजना थाना, यातायात थाना प्रभारी नीलम चौंगड़ को पुलिस लाइन और राजशेखर वर्मा को यातायात थाना भेजा गया है.

ग्रामीण थानों में भी व्यापक उठापटक

ग्रामीण थानों में भी नामली थाना प्रभारी रमेश कोली को पिपलौदा थाना, सैलाना थाना प्रभारी सुरेंद्रसिंह गड़रिया को रावटी थाना, पिपलौदा थाना प्रभारी प्रकाश गड़रिया को जिला विशेष शाखा, रावटी थाना प्रभारी दीपक मंडलोई को जावरा शहर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं, कालूखेड़ा थाना प्रभारी लिलियन मालवीय और आलोट थाना प्रभारी शंकरसिंह चौहान को पुलिस लाइन भेजा गया है. पुलिस लाइन से निरीक्षक पतिराम डाबरे को माणकचौक थाना प्रभारी बनाया गया है.

पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र रघुवंशी को औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम का प्रभार दिया गया है. कार्यवाहक निरीक्षक मुनेंद्र गौतम को आलोट थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. जिला विशेष शाखा प्रभारी पिंकी आकाश को सैलाना थाना प्रभारी बनाया गया.