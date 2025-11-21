ETV Bharat / state

रतलाम SP ने ली बच्चों की क्लास, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के उपयोग पर किया संवाद

रतलाम एसपी ने ली बच्चों की स्पेशल क्लास, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से बचने दी सलाह, गुड टच-बैड टच के बारे में भी बताया.

RATLAM SP SPECIAL CLASS FOR STUDENT
साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के उपयोग पर किया संवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
रतलाम: मध्य प्रदेश में मुस्कान विशेष अभियान और महिला व बच्चों में साइबर जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत रतलाम एसपी ने शुक्रवार को स्कूल छात्रों के बीच पहुंचकर संवाद किया. साइबर क्राइम, सोशल मीडिया सहित कैरियर मार्गदर्शन पर बच्चों की क्लास ली है. निजी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने खुद मौजूद होकर बच्चों से संवाद कर महिला संबंधी अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

बच्चों को गुड टच–बैड टच के संबंध में जानकारी, बाल अधिकार, सुरक्षा, साइबर क्राइम से बचाव व मदद के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी एसपी अमित कुमार ने संवाद कर जानकारी दी है. इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बच्चों से सवाल जवाब भी किए और मोबाइल व सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से समझाया.

रतलाम SP ने ली बच्चों की क्लास (ETV Bharat)

मोबाइल से बचने की दो सलाह

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन पर प्रदेशव्यापी मुस्कान विशेष अभियान 01 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है. इसके अंतर्गत गुम बालिकाओं की दस्तयाबी के साथ-साथ स्कूली छात्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. जिसमें पुलिस के अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर बच्चों से संवाद कर रहे हैं. पुलिस अधीक्षक ने औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में पहुंचकर बच्चों से संवाद किया है. रतलाम एसपी ने बच्चों से मोबाइल के दुरुपयोग से बचने की नसीहत दी है.

RATLAM CYBER CRIME AWARENESS
रतलाम एसपी ने बच्चों से किया संवाद (ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को बताया कि किस तरह से साइबर अपराधी बच्चों को निशाना बनाते हैं और ऑनलाइन गेमिंग कितनी नुकसानदेह हो सकती है. इस दौरान बच्चों को साइबर अरेस्ट और फ्रॉड से बचने के लिए आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए इसकी जानकारी भी दी गई.

हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी

बहरहाल मुस्कान विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस के अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर बच्चों में साइबर जागरूकता के साथ ही महिला एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, सायबर अपराध एवं सायबर फ्रॉड की शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी बच्चों को दी जा रही है. इसके साथ ही विद्यालय परिसर में नेशनल सायबर हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 व रतलाम पुलिस सायबर हेल्पलाइन 7049127420 के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं.

TAGGED:

RATLAM CYBER CRIME AWARENESS
GOOD TOUCH BAD TOUCH AWARENESS
RATLAM MUSKAN ABHIYAN
RATLAM NEWS
RATLAM SP SPECIAL CLASS FOR STUDENT

