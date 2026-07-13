बढ़ सकते हैं तेल के दाम, मध्य प्रदेश में मानसून की जादूगरी, खेतों को नहीं मिल रहा पानी
मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में कम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, किसानों को बार-बार करना पड़ रही बुवाई, बढ़ सकते हैं तेल के दाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:40 PM IST
रतलाम: मानसून में हुई देरी और अनियमित बारिश का असर अब सोयाबीन की खेती पर पड़ रहा है. मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन देने वाले मालवा क्षेत्र में किसानों द्वारा दो-दो बार बुवाई करने के बाद भी सोयाबीन की फसल का अंकुरण ही नहीं हुआ है. ऐसे में एक बार फिर बारिश की कमी की वजह से भी सोयाबीन की फसल के लिए स्थिति अनुकूल नहीं रह गई है. ऐसे में किसानों पर आर्थिक मार तो पड़ ही रही है. इसका असर सोयाबीन के उत्पादन पर भी पड़ेगा. आने वाले समय में बाजार और आम उपभोक्ताओं पर भी इसका असर देखने को मिलेगा.
बारिश के चलते सोयाबीन बुवाई में समस्या
दरअसल, मानसून के लेट होने की वजह से सोयाबीन की फसल की बुवाई करीब 15 दिन लेट शुरू हुई. इसके बाद बुवाई के लिए किसानों को अनुकूल स्थिति नहीं मिली और बड़े हिस्से में बोई गई सोयाबीन की फसल खराब हो गई. फसल नहीं उगने से परेशान किसानों ने सोयाबीन की दोबारा बुवाई कर दी, लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश गायब हो गई है. बारिश की कमी की वजह से दूसरी बार बोई गई सोयाबीन अंकुरित नहीं हुई है. ऐसे में सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र मालवा में सोयाबीन का रकबा घट जाने और उत्पादन प्रभावित होने का खतरा बन गया है.
दो-तीन बार करना पड़ रही बुवाई
दंतोडिया के किसान सुरेश पाटीदार ने बताया कि "दो बार सोयाबीन की बुवाई फेल हो गई है. इसके बाद तीसरी बार बुवाई की है. यदि बारिश नहीं आती है, तो सोयाबीन की खेती में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा." सेमलिया गांव के किसान राजेश गोस्वामी ने बताया कि "गांव में 40% से अधिक किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ी है. कई किसानों ने तो सोयाबीन की जगह अन्य फसल जैसे उड़द मक्का लगा ली है. बारिश नहीं आई तो इस साल सोयाबीन की फसल बिगड़ जाएगी."
प्रभावित हो सकता है उत्पादन
वहीं, कृषि विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार अनियमित बरसात की वजह से सोयाबीन का रकबा घट सकता है. कृषि अधिकारी बिका वास्के बताते हैं कि "इस वर्ष मानसून की बारिश लेट हुई है और सोयाबीन की बुवाई की अनुकूल स्थिति नहीं मिलने की वजह से कई छात्रों में दोबारा सोयाबीन की बुवाई की गई है. इस वर्ष सोयाबीन का रकबा 10% तक कम हुआ है और आगे बारिश अच्छी नहीं होने की स्थिति में उत्पादन प्रभावित हो सकता है."
उत्पादन घटने पर पड़ेगा बाजार और उपभोक्ताओं पर असर
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है. इस वर्ष बारिश की कमी और खरीफ सीजन की शुरुआत में ही सोयाबीन की फसल अंकुरण और बुआई में आ रही समस्या को लेकर व्यापारियों और बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि सोयाबीन की फसल मालवा क्षेत्र के किसानों का मुख्य आर्थिक आधार है. यदि किसानों को नुकसान होगा तो इसका असर बाजार पर पड़ेगा.
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सोया व्यापार और मंडी से जुड़े हुए व्यवसायी नरेंद्र जैन ने बताया कि "रतलाम जिले और आसपास के क्षेत्र में सोयाबीन की दो-तीन बार बुआई करना पड़ गई है. इसकी वजह से सोयाबीन का रकबा घटेगा और उत्पादन भी कम होगा. इससे सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे और सोया तेल भी महंगा होने की संभावना बनेगी."