पीले सोने की चमक बढ़ी तो मुस्कुराए किसान, भावांतर योजना की हवा निकली, सरकार भी खुश
सोयाबीन का रेट 7 हजार के पार. किसानों ने किया भावांतर योजना से किनारा. व्यापारियों को बेच रहे सोयाबीन. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:46 PM IST
रतलाम : कई सालों के बाद पीला सोना यानी सोयाबीन अब किसानों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है. इस बार सोयाबीन के दामों में लगातार तेजी आई है. अच्छी गुणवत्ता वाला सोयाबीन ₹7000 प्रति क्विंटल तक के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है. ये रेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 5708 रुपए से अधिक है. इसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना की आवश्यकता किसानों को नहीं पड़ेगी.
भावांतर योजना में किसानों की रुचि नहीं
सोयाबीन के बाजार में हाई रेट का असर है कि इस बार भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन में शुरुआत से ही किसानों की रुचि नहीं दिखाई. सोयाबीन के दाम एमएसपी से अधिक मिलने पर गिने चुने किसानों ने ही इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया है. रतलाम जिले के डेढ़ लाख से अधिक किसानों में से केवल 192 किसानों ने करवाया पंजीयन कराया है.
पिछले साल की तुलना में पैदावार ज्यादा, रेट भी हाई
इस वर्ष प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद सोयाबीन की फसल पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर हुई है और दाम भी एमएसपी से अधिक मिलने लगे हैं. कृषि अधिकारी हीरालाल बरफा ने बताया "कृषि मंडी में किसानों को एमएसपी से अधिक दाम मिल रहे हैं. इस वजह से किसानों की रुचि भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन में नहीं है. रतलाम जिले में कुल 64 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से केवल 29 केंद्रों पर मात्र 192 किसानों ने ही पंजीयन करवाया है."
किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट
किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया "यही बात हर किसान केंद्र और राज्य की सरकार को समझाना चाह रहा है कि यदि हमारी फसल एमएसपी से अधिक मूल्य पर बिकने लग जाए तो हमें भावांतर जैसी किसी योजना की आवश्यकता नहीं है." नामली क्षेत्र के किसान बालकृष्ण साबरिया ने बताया "इस वर्ष सोयाबीन के दाम अच्छे मिल रहे हैं, जिस वजह से हमें फोटोकॉपी लेकर पंजीयन और उपार्जन केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं."
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राज्य सरकार की भी हो गई बड़ी बचत
इस बार सोयाबीन के दाम समर्थन मूल्य से अधिक होने की वजह से केवल किसानों को ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार को भी करोड़ों रुपये की बचत होने जा रही है. क्योंकि बीते वर्ष भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 लाख 25 हजार सोयाबीन उत्पादक किसानों के खाते में सरकार को करीब 1300 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा था.
दो किस्तों में यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई थी. लेकिन इस वर्ष सोयाबीन के दाम शुरुआती कुछ दिनों को छोड़कर एमएसपी 5708 के ऊपर ही रहे हैं. इससे अब मध्य प्रदेश सरकार को भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत यह राशि देना नहीं पड़ेगी.