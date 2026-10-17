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पीले सोने की चमक बढ़ी तो मुस्कुराए किसान, भावांतर योजना की हवा निकली, सरकार भी खुश

सोयाबीन के रेट हाई होने से किसानों को भावांतर में रुचि नहीं ( ETV BHARAT )

रतलाम : कई सालों के बाद पीला सोना यानी सोयाबीन अब किसानों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है. इस बार सोयाबीन के दामों में लगातार तेजी आई है. अच्छी गुणवत्ता वाला सोयाबीन ₹7000 प्रति क्विंटल तक के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है. ये रेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 5708 रुपए से अधिक है. इसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना की आवश्यकता किसानों को नहीं पड़ेगी.

भावांतर योजना में किसानों की रुचि नहीं