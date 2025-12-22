ETV Bharat / state

रतलाम में महीने भर से भावांतर की राशि के इंतजार में किसान, हेल्प डेस्क भी हुई 'हेल्पलेस'

रतलाम में 17 नवंबर के बाद भावांतर योजना में सोयाबीन बेचने वाले किसानों का अटका पेमेंट, बैंकों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे किसान.

RATLAM SOYBEAN FARMERS WORRIED
कब आएगा भावांतर राशि का अटका पेमेंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
रतलाम: खाद के लिए किसानों के लाइन लगाने का सिलसिला लगातार जारी है. वहीं, 17 नवंबर के बाद से भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन बेचने वाले किसानों को अब तक भावांतर राशि का भुगतान नहीं मिला है. एक महीना बीत जाने के बाद भी भावांतर की राशि नहीं मिलने पर किसान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है.

भावांतर भुगतान योजना के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क पर किसानों को कोई जानकारी देने वाला नहीं मिला जबकि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर आगे से ही भुगतान नहीं होने की बात कही जा रही है. कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों का कहना है कि एक तरफ तो भावांतर भुगतान योजना का पेमेंट नहीं मिला है. वहीं, खाद के टोकन लेने के लिए भी दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है.

बार-बार बैंक अकाउंट खगांल रहे सोयाबीन किसान (ETV Bharat)

17 नवंबर के बाद से नहीं हुआ भावांतर भुगतान

भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को सोयाबीन बेचने पर एमएसपी दर 5,328 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार डिफरेंस की राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जानी है. भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 17 नवंबर तक सोयाबीन बेचने वाले अधिकांश किसानों को भावांतर राशि उनके खातों में मिल चुकी है. लेकिन 17 नवंबर से अब तक के भुगतान की राशि किसानों को नहीं मिली.

बैंकों के चक्कर काट रहे किसान

किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे देवेंद्र सिंह ने बताया कि "भावांतर भुगतान योजना का जितने जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया था. उतना लाभ किसानों को मिला नहीं है. एक महीने से किसान भावांतर राशि के इंतजार में बैठे हुए हैं जबकि योजना के तहत 15 दिनों में भावांतर की राशि किसानों को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से खाते में मिल जानी थी. लेकिन किसान बैंक और सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं."

BHAVANATAR FARMAR RATLAM
भावांतर योजना हेल्प डेस्क से अधिकारी नदारद (ETV Bharat)

हेल्प डेस्क से अधिकारी नदारद

घटला गांव के किसान मानक लाल पाटीदार ने बताया कि "18 तारीख को सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत बेचा था. जिसके भावांतर की राशि उन्हें नहीं मिली है." पलसोडा गांव के किसान नंदकिशोर ने बताया कि 17 नवंबर के पहले बेची गई सोयाबीन की फसल का भावांतर भुगतान उन्हें नहीं मिला है." सेजावता गांव के अनिल धाकड़ ने कहा कि "भावांतर भुगतान योजना की राशि के बारे में जानकारी लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां भावांतर हेल्प डेस्क खाली मिली है. बैंक और सरकारी कार्यालय में जाकर पूछने पर जवाब मिलता है कि ऊपर से रुपए नहीं आए हैं, जब आएंगे तब मिल जायेंगे."

शासन से लंबित हो रहा भावांतर भुगतान

इस मामले में मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर ने बताया, "आज दिनांक तक भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों के द्वारा बेचे गए सोयाबीन का भुगतान शासन स्तर पर पेंडिंग है. जबकि 17 नवंबर तक योजना के अंतर्गत सोयाबीन बेचने वाले किसानों को भावांतर की राशि मिल चुकी है." उपसंचालक कृषि विभाग नीलम सिंह ने भी शासन स्तर पर भुगतान लंबित होने की बात कही है.

TAGGED:

BHAVANATAR FARMAR RATLAM
MP BHAVANTAR SCHEME
BHAVANTAR PAYMENT DELAYED
RATLAM FARMERS UPSET BHAVANATAR
RATLAM SOYBEAN FARMERS WORRIED

