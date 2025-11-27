ETV Bharat / state

3500 रुपए प्रति क्विंटल से कम में बिकी सोयाबीन, नहीं मिलेगा भावांतर योजना का लाभ

कृषि मंडी, बैंक और कृषि विभाग के चक्कर लगाने के बाद अब किसानों को यह बताया जा रहा है कि आपकी फसल 3500 रुपए प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर बिकी है इसलिए भावांतर योजना का लाभ आपको नहीं मिल सकता है. ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों किसान हैं, जिसकी फसल खरीदी शुरु होने पर कम दाम में बिकी थी. लेकिन उन्हें अब यह जवाब मिल रहा है कि भावांतर राशि का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा.

रतलाम: मध्य प्रदेश में भावांतर के भंवर में किसान ऐसे फंसे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें भावांतर योजना की राशि कब और कितनी मिलेगी. यही नहीं उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि पंजीयन के अंतर्गत वह कितनी फसल कृषि उपज मंडी में बेच सकते हैं. मॉडल रेट तय नहीं होने के पहले 6 नवंबर को अपनी फसल बेच चुके किसानों को अब तक भावांतर की राशि नहीं मिली है.

नामली क्षेत्र के बाजेड़ा गांव के किसान कालू सिंह ने बताया कि "6 नवंबर को 18 क्विंटल सोयाबीन रतलाम मंडी में भावांतर पंजीयन के अंतर्गत बेचा था. जिसका दाम उन्हें 3400 रुपए प्रति क्विंटल मिला था. योजना के पंजीयन और खरीदी के समय कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी. इसके बाद अब हमें नया नियम आ जाने का हवाला दिया जा रहा है. जिसमें 3500 रुपए प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर बिकी सोयाबीन पर कोई भावांतर राशि नहीं दिए जाने की बात मंडी के अधिकारी कह रहे हैं."

रतलाम में सोयाबीन किसान परेशान (ETV Bharat)

बड़े खाताधारकों की राशि में कटौती का आरोप

इस मामले में बोदीना गांव के किसान सुरेश पाटीदार ने बताया कि "22 बीघा जमीन के 49 क्विंटल सोयाबीन भावांतर पंजीयन के अंतर्गत बेचे थे, लेकिन पूरी भावांतर राशि का भुगतान नहीं मिला है." उनका कहना है कि "बड़े खाताधारकों की राशि में कटौती की जा रही है और उसका कोई उचित कारण भी नहीं बताया जा रहा है."

कंट्रोल रूम पर नहीं मिल रही कोई जानकारी

मध्य प्रदेश में भावांतर योजना से संबंधित जानकारी के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. जहां योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए फोन लगाकर जानकारी ली जा सकती है. लेकिन इस कंट्रोल रूम के नंबर पर फोन करने पर कृषि उपज मंडी और बैंक में संपर्क किए जाने की सलाह दी जाती है. किसी भी प्रकार की जानकारी यहां मौजूद कर्मचारियों द्वारा नहीं दी जाती है.

औसत गुणवत्ता से कम पर भावांतर राशि नहीं

इस मामले में मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि "हमें भोपाल से उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि 3500 रुपए प्रति क्विंटल से कम लागत पर यदि सोयाबीन बिका है, तो उसे औसत गुणवत्ता से कम आंका जाएगा और भावांतर राशि का लाभ भी नहीं दिया जा सकेगा."

पंजीयन और खरीदी के शुरुआती दौर में ही अपनी फसल कम दामों पर बेच चुके किसान भावांतर योजना की राशि नहीं मिलने से अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि इन सभी नियमों को खरीदी करने के पूर्व ही बताया जाना चाहिए था, न की योजना के भुगतान के समय.