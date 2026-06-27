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किसानों की सोयाबीन की बुआई की चिंता खत्म, पश्चिम मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक

पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों में आ गया मानसून, बुआई की तैयारी में जुटे किसान, रतलाम में पहली बारिश में जल भराव.

Ratlam Soyabean Farmer can start sowing
किसानों की सोयाबीन की बुआई की चिंता खत्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 4:54 PM IST

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रतलाम: रतलाम में मानसून की पहली बारिश का लंबा इंतजार खत्म हुआ है.आज दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश के साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों में भी मानसून की जोरदार आमद दर्ज हो गई है. इसके साथ ही बीते एक हफ्ते से चल रहा किसानों का लंबा इंतजार भी अब खत्म हो गया है. किसान अब सोयाबीन की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं. वहीं रतलाम शहर में हुई मानसून की पहली बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया.

शनिवार दोपहर 1:00 बजे के करीब हुई जोरदार बारिश से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी खरीफ की फसल की बुवाई का इंतजार खत्म हुआ है. खासकर सोयाबीन की बुवाई करने के लिए किसान चिंतित थे.

रतलाम में पहली बारिश में जल भराव (ETV Bharat)

सोयाबीन की बुवाई का इंतजार खत्म

हालांकि कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसानों को पर्याप्त बारिश यानी करीब 4 इंच बरसात हो जाने पर ही खेतों में बुवाई करनी चाहिए. दोपहर में हुई बरसात से शहर में गर्मी से राहत जरूर मिली है लेकिन कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बनी है. शहर के न्यू रोड, कोर्ट चौराहा, गीता मंदिर रोड पर आधे घंटे की मूसलाधार बारिश में ही जल भराव की स्थिति बन गई. वही इस पहेली ही बरसात में नगर निगम द्वारा की गई मानसून पूर्व की तैयारी की भी पोल खुल गई है.

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब आगे बढ़ रहा है और 2 दिनों तक बादल छाए रहने और अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं. मानसून की आमद से अब किसानों को बुवाई के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अगले हफ्ते में भी बारिश की अच्छी संभावनाएं बनी हुई है जो की सोयाबीन की बुवाई और खेती के लिए अनुकूल होगी.

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