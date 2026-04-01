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जिसका कोई नहीं उसके गोविंद काकानी, 27 साल में एक हजार लोगों को परिजनों से मिलाया

रतलाम के समाजसेवी गोविंद काकानी के सिर पर जुनून सवार है विक्षिप्त लोगों की सेवा करने का, बिछड़े लोगों को परिजनों से मिलाने का.

Ratlam Govind Kakani Mission
बिछड़ों के सहारा बने समाजसेवी गोविंद काकानी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिंदगी, अगर हम किसी जरूरतमंद के काम आ सकें तो इससे बड़ा पुण्य कुछ और नहीं है. रतलाम में सड़क और फुटपाथ पर घूमते मानसिक विक्षिप्त और बीमार बुजुर्गों की सेवा करने का जुनून समाजसेवी गोविंद काकानी में ऐसा है कि अगर कोई इस प्रकार की सूचना देता है तो वह ये नहीं देखते कि रात के 12 बजे हैं 2 बजे हैं. वह निकल पड़ते हैं बेसहारा को सहारा देने के लिए.

मानव सेवा समिति और काकानी फाउंडेशन की मुहिम

रतलाम के गोविंद काकानी बीमार और निराश्रित लोगों को उपचार और आश्रय दिलाते हैं. बीते 27 सालों से गोविंद काकानी मानसिक विक्षिप्त, बीमार,बुजुर्ग और भटके युवाओं को आश्रय और उपचार देने के साथ ही परिवार वालों से मिलवाते हैं. वह मानव सेवा समिति और काकानी फाउंडेशन की मदद से अब तक सैकड़ों लोगों को उनके परिवार से मिलवा चुके हैं.

रतलाम के समाजसेवी गोविंद काकानी (ETV BHARAT)

गोविंद काकानी की सेवा मुहिम कैसे शुरू हुई

समाजसेवी गोविंद काकानी मानव सेवा समिति और स्वास्थ्य संबंधित समाज सेवा से जुड़े हुए हैं. गोविंद काकानी ने बताया "इसकी शुरुआत 1999 में तब हुई थी, जब वह पार्षद थे. सड़क पर एक छोटे बच्चे को लेकर घूम रही मानसिक बीमार महिला को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया. वह अपने परिवार के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही थी, जिसके बाद धीरे-धीरे उसने अपना नाम और अपने मोहल्ले और शहर के बारे में कुछ जानकारियां देना शुरू की. इसके आधार पर उसे दिल्ली के जनता नगर में रहने वाले परिजनों को बुलाया और उनके साथ महिला और बच्चे को रवाना किया."

Ratlam Govind Kakani Mission
मानव सेवा समिति और काकानी फाउंडेशन की मुहिम (ETV BHARAT)

बीते 27 साल से सेवाभाव कार्य में जुटे

बीते 27 साल में गोविंद काकानी अपने फाउंडेशन और मानव सेवा समिति के माध्यम से करीब एक हजार लोगों को परिजनों से मिलवा चुके हैं. गोविंद काकानी बताते हैं "वह जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में प्रतिदिन जाते हैं, जहां भर्ती निराश्रित मरीजों से हाल-चाल पूछना और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मेडिकल स्टाफ से लेते हैं. उन्हें जैसे ही सूचना मिलती है कि कोई बीमारी या मानसिक विकसित सड़क पर घूम रहा है तो उसे आश्रय और उपचार उपलब्ध करवाते हैं."

भाषा की बाधा भी नहीं आती आड़े

गोविंद काकानी बताते हैं "बिछड़े व विक्षिप्त लोगों के घर परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है. कई बार भाषा की समस्या भी आती है. लेकिन उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस थानों और संबंधित ग्राम पंचायत से संपर्क कर घर वालों का पता लगाते हैं. कई बार जनप्रतिनिधियों की मदद भी ली जाती है."

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी राजेंद्र केलवा ने बताया "गोविंद काकानी निराश्रित और लावारिस शवों का दाह संस्कार भी करते हैं. स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याओं के लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं और लोगों की रक्तदान अंगदान और देहदान में मदद भी करते हैं."

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