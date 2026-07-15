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600 रुपये की सामाजिक पेंशन, इंतजार 4 महीने से, लाड़ली बहनों के खातों में खटाखट गिरते पैसे

600 रुपये के लिए महीनों इंतजार कर रही है बुजुर्ग महिलाएं ( ETV Bharat )