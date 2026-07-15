600 रुपये की सामाजिक पेंशन, इंतजार 4 महीने से, लाड़ली बहनों के खातों में खटाखट गिरते पैसे
मध्य प्रदेश में सामाजिक पेंशन के हितग्राहियों को 4 महीने से नहीं मिली पेंशन, लाड़ली बहना के मुकाबले सामाजिक पेंशनर 10 प्रतिशत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 11:00 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के कई जिलों में सामाजिक न्याय पेंशन पाने वाले हितग्राहियों को तीन से चार महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. चार माह से बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांगजन अपनी पेंशन के लिए तरस रहे हैं. तकनीकी समस्या और बजट नहीं आने जैसे जवाब सुन सुन कर अब हितग्राही थक गए हैं. जबकि मध्य प्रदेश सरकार की गेम चेंजर लाड़ली बहना के हितग्राहियों को 1500 रुपए प्रति माह की राशि समय पर बैंक खातों में प्राप्त हो रही है. ऐसे में महज 600 रुपये की पेंशन हासिल करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. वहीं इसके जिम्मेदार विभाग पोर्टल में तकनीकी समस्या होने और बजट आने पर पेंशन मिलने की बात कह रहे हैं.
लाड़ली बहना के मुकाबले सामाजिक पेंशन वालों की संख्या 10 प्रतिशत, पेंशन की राशि भी आधी
जनकल्याण और विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां बुजुर्ग दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है. वहीं, महिला आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना लागू की गई है. लेकिन दोनों योजनाओं को लेकर शासन की प्राथमिकता अलग-अलग दिखाई देती है. केंद्र और राज्य शासन के 300 - 300 के समान अंशदान से ₹600 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग दिव्यांगजन और विधवा महिला को दी जाती है.
लाड़ली बहनों को 1500 रुपये हर माह मिल रहा
वहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू की गई लाड़ली बहना योजना लागू हुई थी जिसमें ₹1000 की राशि पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह दी जाना थी जो अब बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह हो चुकी है. एक तरफ राज्य सरकार की आति महत्वकांक्षी लाड़ली बहना योजना है जिसमें हर महीने हितग्राही महिलाओं के खाते में राशि आ रही है, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 600 रुपये की पेंशन के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है.
600 रुपये के लिए महीनों इंतजार कर रही है बुजुर्ग महिलाएं
रतलाम के करमदी गांव की सोहन बाई, गंगाबाई, कंचन बाई और रुकमा बाई ने बताया कि 3 महीने से उन्हें सामाजिक सुरक्षा की पेंशन नहीं मिली है. बैंक और पंचायत के कई चक्कर काटने के बाद कोई जवाब नहीं मिला कि कब उन्हें पेंशन की राशि मिलेगी. इन महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार में बहुओं को तो 15 सौ रुपए महीना मिल रहा है लेकिन उन्हें ₹600 भी समय पर नहीं मिल पा रहा है. बुढ़ापे में इलाज के लिए या रुपए की जरूरत के लिए बहू बेटों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं.
यह रतलाम जिले के एक गांव की स्थिति नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों की स्थिति है जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन पिछले कुछ महीनो से हितग्राहियों को नहीं मिल पा रही है. प्रदेश के छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इंदौर और उज्जैन जिले में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को लेकर यही स्थिति बनी हुई है.
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इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल में तकनीकी समस्या और अपडेशन किए जाने की वजह से यह विलंब होना बताया गया है. वहीं, प्रशासन के अधिकारियों की माने तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बजट की राशि जारी होने में देरी की वजह से भी सामाजिक पेंशन देने में देरी हो रही है.
सामाजिक न्याय विभाग की उपसंचालक संध्या शर्मा ने बताया कि "रतलाम जिले में 49 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राही हैं. जिन्हें बीते दो-तीन माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि नहीं मिली है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जल्दी ही हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि आने लगेगी."