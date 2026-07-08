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रतलाम में बिजली के खंभे पर टंगे स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं को मनमाने बिल भेजने का आरोप

रतलाम में बिजली खंभे पर टांग दिए स्मार्ट मीटर ( ETV Bharat )