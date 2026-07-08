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रतलाम में बिजली के खंभे पर टंगे स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं को मनमाने बिल भेजने का आरोप

रतलाम में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग ने खंभे पर टांगा मीटर, रहवासी बोले बिना रीडिंग के ही भेज रहे हजारों के बिल.

RATLAM METERS ON ELECTRICITY POLES
रतलाम में बिजली खंभे पर टांग दिए स्मार्ट मीटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 4:25 PM IST

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रतलाम: अंबेडकर नगर में रहने वाले विद्युत उपभोक्ता बिजली के बढ़े हुए बिल से परेशान है. 2 कमरों के मकान में रहने वाले इन लोगों के बिजली के बिल 3 हजार से 10 हजार रुपए तक आ रहे हैं. परेशान रहिवासियों ने कलेक्ट्रेट और नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया है. उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके स्थाई कनेक्शन को हटाकर अस्थाई कनेक्शन दे दिए गए हैं. जिसकी वजह से उनका महीने का बिजली का बिल 2000 रुपए से अधिक आ रहा है. यही नहीं सभी उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर बिजली के खंबे पर ही टांग दिए हैं. जिसकी वजह से हादसा होने का भी खतरा भी बना हुआ है.

मनमाने तरीके से बिजली बिल देने का आरोप

रतलाम के अंबेडकर नगर में रहने वाले उपभोक्ताओं ने बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर कलेक्ट्रेट और नगर निगम में प्रदर्शन किया है. रहवासियों का आरोप है कि विद्युत वितरण कंपनी ने उनके स्थाई कनेक्शन के मीटर हटाकर बिजली के खंभे पर टांग दिए हैं. जिनकी मीटर रीडिंग भी मनमाने तरीके से दर्ज कर हजारों रुपए के बिल थमा दिये जाते हैं.

मनमाने तरीके से बिजली बिल देने का आरोप (ETV Bharat)

खंभे पर टांग दिए गए हैं मीटर

स्थानीय निवासी रमेश लोहार ने बताया कि "उनके 2 कमरे वाले किराए के मकान का बिजली का बिल 4 हजार रुपये आया है." एक अन्य उपभोक्ता प्रकाश ने बताया कि "हमारे स्थाई कनेक्शन काटकर उन्हें अस्थाई कर दिया गया है. एक खंभे पर इतने सारे मीटर टांगे गए हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारा मीटर कौन सा है."

MP bills without reading meters
खंभे पर टांग दिए गए हैं मीटर (ETV Bharat)

'बिजली चोरी रोकने पोल पर शिफ्ट किया मीटर'

स्थानीय रहवासियों का कहना है कि एक बिजली के खंभे पर इतने ढेर सारे बिजली के मीटर लटकाए गए हैं कि करंट फैलने और हादसा होने की आशंका बनी हुई है. वहीं, विद्युत विभाग के सुपरवाइजर राज प्रताप सिंह ने बताया कि "इस क्षेत्र में विद्युत चोरी के प्रकरण बने थे. विद्युत चोरी नहीं हो, इसके लिए बिजली के मीटर घरों से हटाकर बिजली के पोल पर शिफ्ट किए गए हैं. सभी के स्थाई कनेक्शन हैं. यह सभी स्मार्ट मीटर हैं, इसलिए रीडिंग सीधे ही एमसीबी के कार्यालय में दर्ज होती है."

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