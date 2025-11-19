ETV Bharat / state

रतलाम में SIR कार्य में लगे नायब तहसीलदार और BLO के साथ मारपीट, पत्थरों से किया हमला

रतलाम में एसआईआर कार्य के निरीक्षण के दौरान हमला, नायब तहसीलदार और बीएलओ घायल, प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर.

RATLAM SIR NAIB TEHSILDAR BLO ASSAULTED
SIR कार्य में लगे नायब तहसीलदार और BLO के साथ मारपीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read
रतलाम: सैलाना विधानसभा क्षेत्र के जुलवानिया में एसआईआर कार्य में जुटे नायब तहसीलदार और बीएलओ पर स्थानीय ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला कर दिया. जिसमें नायब तहसीलदार और बीएलओ घायल हुए हैं. जिन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए लाया गया. प्रशासनिक टीम पर हमले की सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और और घायल नायब तहसीलदार और बीएलओ से घटना के बारे में जानकारी ली है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी आई चोट

घटना रावटी थाना क्षेत्र के जुलवानिया गांव की बताई जा रही है. जहां पर एसआईआर कार्य में जुटे बीएलओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करने के लिए नायब तहसीलदार पहुंचे थे. लेकिन जैसे ही तहसीलदार गांव में पहुंचे कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और पत्थर भी फेंके. इस घटना में नायब तहसीलदार, बीएलओ और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चोट आई है. घटना के बाद नायब तहसीलदार रामकनेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है.

नायब तहसीलदार और BLO पर पत्थरों से हमला (ETV Bharat)

प्राथमिक इलाज के बाद किया गया रेफर

रतलाम जिले में एसआईआर सर्वे कार्य चल रहा है. जिसमें समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए जिला निर्वाचन और प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है. जिसके निरीक्षण के दौरान बुधवार दोपहर जुलवानिया गांव में प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया है. घटना में घायल नायब तहसीलदार और बीएलओ को पहले रावटी में प्राथमिक उपचार कराया गया, जिसके बाद तत्काल रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है.

हमलावरों के विरुद्ध होगा प्रकरण दर्ज

सैलाना एसडीएम तरुण कुमार जैन ने बताया कि "इस मामले में अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है. हमले का कारण क्या था और किन लोगों ने हमला किया है, इसका पता लगाया जा रहा है. साथ ही हमारे अधिकारी और कर्मचारी का उपचार जारी है."

Ratlam Naib Tehsildar assaulted
प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर (ETV Bharat)

एसआईआर में लगे बीएलओ हो रहे परेशान

वर्तमान में चल रहे एसआईआर के दौरान बीएलओ और निर्वाचन विभाग के फील्ड स्टाफ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगह उन्हें मतदाता और परिवारों की सही जानकारी नहीं दी जा रही है, तो कई जगह उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है. वहीं, पॉलीटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के दखल से भी कई जगह बीएलओ को परेशानी उठानी पड़ रही है.

एसआईआर कार्य के दौरान शासकीय कर्मचारियों को एक नहीं कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में नायब तहसीलदार और बीएलओ पर हुए हमले से एसआईआर कार्य में जुटे कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है.

