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न मैदान न सुविधा, खेत को बनाया अखाड़ा, शॉटपुट खिलाड़ी अनीशा का एमपी एथलेटिक्स अकादमी में चयन

रतलाम: कराड़िया गांव की बेटी अनीशा निंबोला ने गोला फेंक स्पर्धा में लगातार चौथे साल राज्य स्तरीय स्पर्धा में मेडल जीतकर मध्य प्रदेश की एथलेटिक्स अकादमी में प्रवेश हासिल किया है. ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को अब प्रदेश की आधुनिक अकादमी में सभी सुविधाओं के बीच अभ्यास करने का मौका मिलेगा जिससे वह रतलाम और प्रदेश का नाम देश में रोशन कर सकेगी. आलोट क्षेत्र के दूरस्थ गांव में बिना मैदान और सुविधाओं के अनीशा ने खेत में अभ्यास कर यह सफलता अर्जित की है.

गांव के किसान परिवार से आने वाली अनीशा शॉटपुट के खेल में दो बार राष्ट्रीय स्पर्धा में भी हिस्सा लिया है. खेल विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे टैलेंट सर्च अभियान की बदौलत अनीशा जैसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है. जिन्हें अब अपनी खेल प्रतिभा निखारने के लिए उचित प्लेटफार्म भी मिल रहा है.

लेकिन स्कूल के खेल शिक्षक बद्रीलाल बसेरा और खेल विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दुर्गा शंकर मोयल ने अनीशा की प्रतिभा को देखते हुए परिवार के लोगों को समझाया और उन्हें अनिशा को गोला फेंक की राज्य स्तरीय स्पर्धा में जाने की अनुमति दिलवाई. धीरे-धीरे पिता घनश्याम निंबोला ने भी बेटी की प्रतिभा को देखते हुए उसकी मदद करना शुरू की. गांव में खेल मैदान नहीं होने की वजह से अनीशा स्कूल मैदान और खेत पर ही शॉटपुट का अभ्यास करती थी.''

रतलाम जिले के दूरस्थ क्षेत्र आलोट के कराड़िया गांव की अनीशा का चयन मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी में हुआ है. इसके बाद अब वह भोपाल स्थित एथलेटिक्स अकादमी में प्रशिक्षण ले रही है लेकिन उसका यह सफर इतना आसान नहीं था. अनीशा के पिता घनश्याम निंबोला एक सामान्य किसान है. रूढ़िवादी परंपरा वाले गांव में लड़कियों के खेलने और पढ़ने का माहौल नहीं था. इसी वजह से गांव के लोगों के दबाव में अनिशा का परिवार उसे बाहर खेलने जाने की अनुमति नहीं देता था.

शॉटपुट की नेशनल खिलाड़ी अनीशा ने बताया कि, ''पिछले 4 साल से वह शॉटपुट और एथलेटिक्स से जुड़ी है. शुरुआत स्कूल से हुई जब खेल शिक्षक बद्रीलाल बसेरा ने उसे गोला फेंकने के लिए कहा. कुछ दिन तक अभ्यास करने के बाद प्रदर्शन अच्छा रहा तो जिला, संभाग और राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए सिलेक्शन हो गया. गांव में खेल के लिए मैदान नहीं था और सुविधा भी नहीं थी लेकिन स्कूल की तरफ से अभ्यास के लिए गोला मिला था. खेत पर और स्कूल के मैदान में प्रतिदिन अभ्यास कर राज्य स्तरीय स्पर्धा में 4 मेडल भी जीते. पिछले साल ही मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी में चयन हो गया था लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से अकादमी ज्वाइन नहीं कर सकी थी.

खेल विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दुर्गाशंकर मोयल ने बताया कि, ''अनीशा चार बार राज्य स्तरीय और दो बार राष्ट्रीय स्तरीय स्पर्धा में भाग ले चुकी है. इस वर्ष भी उसने राज्य स्तरीय स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है जिसके बाद खेल विभाग द्वारा उसे ₹21000 का कैश रिवॉर्ड भी दिया गया है. पिछले साल पारिवारिक स्थिति की वजह से वह एथलेटिक्स अकादमी ज्वाइन नहीं कर सकी थी. लेकिन उसने हार नहीं मानी और मेहनत और लगन से एक बार फिर उसे एथलेटिक्स अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला है.

अनीशा का एमपी एथलेटिक्स अकादमी में चयन (ETV Bharat)

खेल विभाग के 'टैलेंट सर्च' ने तलाशी प्रतिभा

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा टैलेंट सर्च, खेलो एमपी एवं खेलो इंडिया जैसे आयोजन किया जा रहे हैं. जिसकी बदौलत ग्रामीण क्षेत्र से कई खेल प्रतिभाएं निखरकर सामने आई है. रतलाम जिला खेल अधिकारी रुचि शर्मा ने बताया कि, ''अनीशा जैसी कई प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है. खेल विभाग का उद्देश्य यही है कि स्कूल स्तर से ही इन खेल प्रतिभाओं को पहचान कर सही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए.''

बहरहाल राज्य स्तरीय स्पर्धा में चार बार मेडल जीतने और दो बार नेशनल खेलने वाली अनीशा निंबोला को अब भोपाल स्थित मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी में प्रवेश मिल चुका है और सभी खेल सुविधाओं के साथ वह राष्ट्रीय स्पर्धा की तैयारी में जुटी हुई हैं. अनीशा की इस उपलब्धि पर अब उसका परिवार और गांव के लोग गोरांवित महसूस कर रहे हैं.