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रतलाम के निशानेबाज ने गोवा में बढ़ाया प्रदेश का मान, 13वीं वेस्ट जोन शूटिंग में जीता सिल्वर

रतलाम: रतलाम के निशानेबाज ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है. गोवा के मांड्रेम में आयोजित 13वीं वेस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में रतलाम के निशानेबाज भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ने .22 राइफल की 50 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता है. भूपेंद्र ने स्पर्धा में मध्य प्रदेश की तरफ से श्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रदेश में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

अपनी शूटिंग अकादमी में बच्चों को राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं भूपेंद्र

खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह सिसोदिया बगैर किसी शासकीय मदद के रतलाम में शूटिंग अकादमी का संचालन करते हैं और बच्चों को राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं. भूपेंद्र सिंह ने 13वीं वेस्ट जोन शूटिंग चैम्पियनशिप में 50 मीटर .22 राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर युवा निशानेबाजों को भी प्रेरित किया है. वहीं, उनसे प्रशिक्षण ले रहे दो खिलाड़ियों का प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयन भी हुआ है.

भूपेंद्र सिंह के पिता भारत सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खुद भारतीय सेना से सेवानिवृत हुए हैं. भूपेंद्र को शुरुआत से ही निशानेबाजी में रुचि है और स्वयं के खर्चे से उन्होंने रतलाम में इंदौर शूटिंग रेंज तैयार करवाई है. जहां वह खुद भी अभ्यास करते हैं और छोटे बच्चों को निशानेबाजी सीखा रहे हैं.