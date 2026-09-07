रतलाम के निशानेबाज ने गोवा में बढ़ाया प्रदेश का मान, 13वीं वेस्ट जोन शूटिंग में जीता सिल्वर
रतलाम के निशानेबाज भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ने गोवा के मांड्रेम में आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप में .22 राइफल की 50 मीटर स्पर्धा में जीता रजत पदक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 8:26 PM IST
रतलाम: रतलाम के निशानेबाज ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है. गोवा के मांड्रेम में आयोजित 13वीं वेस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में रतलाम के निशानेबाज भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ने .22 राइफल की 50 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता है. भूपेंद्र ने स्पर्धा में मध्य प्रदेश की तरफ से श्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रदेश में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
अपनी शूटिंग अकादमी में बच्चों को राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं भूपेंद्र
खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह सिसोदिया बगैर किसी शासकीय मदद के रतलाम में शूटिंग अकादमी का संचालन करते हैं और बच्चों को राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं. भूपेंद्र सिंह ने 13वीं वेस्ट जोन शूटिंग चैम्पियनशिप में 50 मीटर .22 राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर युवा निशानेबाजों को भी प्रेरित किया है. वहीं, उनसे प्रशिक्षण ले रहे दो खिलाड़ियों का प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयन भी हुआ है.
भूपेंद्र सिंह के पिता भारत सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खुद भारतीय सेना से सेवानिवृत हुए हैं. भूपेंद्र को शुरुआत से ही निशानेबाजी में रुचि है और स्वयं के खर्चे से उन्होंने रतलाम में इंदौर शूटिंग रेंज तैयार करवाई है. जहां वह खुद भी अभ्यास करते हैं और छोटे बच्चों को निशानेबाजी सीखा रहे हैं.
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ईटीवी भारत से फोन पर चर्चा में भूपेंद्र सिंह ने बताया "मध्य प्रदेश से एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने अलग-अलग वर्ग और स्पर्धा में भाग लिया था. जहां उन्हें पॉइंट 22 राइफल की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में पदक मिला है. उनकी अकादमी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और धैर्य गोस्वामी को उनके द्वारा किए गए अच्छे स्कोर की बदौलत नेशनल राइफल शूटिंग स्पर्धा में भाग लेने का मौका मिला है."
रतलाम के निशानेबाजों ने अलग-अलग राइफल शूटिंग स्पर्धाओं में जीते पदक
गौरतलब है कि रतलाम में निशानेबाजी के कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. रतलाम के इन निशानेबाजों ने बीते 1 महीने में ही देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई स्पर्धा में मध्य प्रदेश को निशानेबाजी के खेल में नई पहचान दिलाई है. खास बात यह भी है कि बिना शासकीय मदद और संसाधनों के यहां की निजी शूटिंग रेंज में निशानेबाजों की एक नई पौध लगातार तैयार हो रही है.