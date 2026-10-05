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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में आई दरार, एक लाइन बंद कर किया जा रहा मरम्मत कार्य

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में आई दरार ( ETV Bharat )

रतलाम: देश की राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ है कि इसमें दरार और गड्ढे पड़ना शुरू हो गए हैं. रतलाम से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शिवगढ़ रोड अंडरपास के ठीक ऊपर दरार पड़ गई है. इसके बाद दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइन को बंद कर एनएचएआई ने युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया है.