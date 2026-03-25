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मालवा में हर 7 किमी पर शक्ति स्थल, मलेनी नदी किनारे हर कोस पर अलग-अलग रूप में मां जगदंबा

नीलकंठ धाम घटवास के पंडित हरीश व्यास ने बताया कि "मालवा और मां जगदंबा का बड़ा ही गहरा रिश्ता है. पूरे मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है. जिसे मां कालिका का ही स्वरूप माना जाता है. पौराणिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है. त्रिपुरा रहस्य में इसका वर्णन मिलता है. मां त्रिपुरा द्वारा बताए गए 18 शक्तिपीठों में 17 शक्तिपीठ के निश्चित स्थान के नाम के बारे में बताया गया है, लेकिन 18वें शक्तिपीठ को संपूर्ण मालवा क्षेत्र के रूप में माना जाता है.

खास बात यह है कि यह सभी मंदिर एक दूसरे से एक-एक कोस की दूरी पर मौजूद है. मालवा की इस नदी और मां जगदंबा से मालवा के कनेक्शन का जिक्र त्रिपुरा रहस्य नाम के ग्रंथ में किया गया है. जिसमें मालवा की मिट्टी को ही कालिका बताया गया है. वहीं, माता के 18 शक्तिपीठ में पूरे मालवा क्षेत्र को ही शक्तिपीठ बताया गया है.

रतलाम: चैत्र नवरात्र में मां जगदंबा के अलग-अलग मंदिरों में भक्तजन दर्शन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन मालवा में मां जगदंबा के एक नहीं ऐसे कई शक्ति स्थल हैं, जहां पहुंचकर मां जगदंबा की आराधना की जा सकती है. मध्य प्रदेश के मालवा में बहने वाली मलेनी नदी के तट पर एक नहीं पांच-पांच शक्ति स्थल मौजूद हैं. जहां माता अपने अलग-अलग स्वरूपों में विराजित है.

यहां आप निरीक्षण करेंगे तो प्रत्येक कोस यानी 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको माता के किसी न किसी स्वरूप के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे. इसी प्रकार मलेनी नदी यानि मलापहा नदी का वर्णन भी इस ग्रंथ में किया गया है. जिसके किनारे पर चामुंडा माता, अंबे माता, हिंगलाज माता, महिषासुर मर्दनी माता और भैंसासरी माता के अति प्राचीन मंदिर स्थित हैं.

रतलाम में माता का मंदिर (ETV Bharat)

जानते हैं कौन से शक्ति स्थल हैं मलेनी नदी के किनारे पर

पंडित हरीश व्यास ने बताया कि पूरे मालवा क्षेत्र में माता के अनेक मंदिर और शक्ति स्थल मौजूद है, लेकिन मलेनी नदी के किनारे पर मां जगदंबा के प्राचीन मंदिरों में आराधना का अपना अलग महत्व है. इस नदी को गंगा तुल्य माना गया है. भगवान का हिमाद्री स्नान जब होता है, तो 108 पवित्र नदियों का आव्हान किया जाता है. जिसमें से एक मलेनी नदी भी है." अंगीठी बड़ौदा के अभिषेक शर्मा ने बताया कि "यहां मलेनी नदी के किनारे पर माता चामुंडा का अति प्राचीन मंदिर है. जिसकी प्रसिद्धी मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान और गुजरात में भी है."

रतलाम में शक्ति स्थल (ETV Bharat)

पंडित मुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि "नेवासा में माता अंबा का मंदिर है, वहीं माता के 7 स्वरूप यहां विराजित हैं. जिसमें अम्बे माता, दुर्गा मां, महिषासुर मर्दिनी, शीतला माता और शिव-पार्वती मूर्तियां शामिल हैं. हल्दुनी में माता भैंसासरी स्वरूप में विराजित है. कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में जब रेलवे लाइन का पुल यहां बन रहा था तो तमाम प्रयासों के बाद भी पुल नहीं बन पा रहा था, जिसके बाद रेलवे लाइन को मंदिर से 300 फीट दूर शिफ्ट करना पड़ा था.

रतलाम मलेनी नदी किनारे शक्ति स्थल (ETV Bharat)

मंदिरों के आपस की दूरी 7 किमी.

इस नदी पर अर्धशक्ति पीठ भी स्थित है, जहां हिंगलाज माता गुणावद गांव में मौजूद है. वहीं, देशभर में प्रसिद्ध भविष्यवाणी स्थल गोठड़ा माताजी भी इसी पवित्र नदी के किनारे पर स्थित हैं. जहां मां महिषासुर मर्दिनी का चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन भविष्यवाणी सुनने लाखों लोग पहुंचते हैं. खास बात यह भी है कि इन सभी मंदिरों की आपस में दूरी भी करीब 7 किलोमीटर ही है. नवरात्रि में माता के शक्तिपीठों के साथ ही इन अति प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. जहां सड़क मार्ग से इन मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचा जा सकता है.