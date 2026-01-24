ETV Bharat / state

गांव ने बनाए अपने हाथ जगन्नाथ, रोक लिया सूख चुकी नदी का पानी, लबालब हुए कुएं और नलकूप

सेमरिया गांव के नलकूप और कुएं हुए रिचार्ज ( ETV Bharat )

रिपोर्ट- दिव्यराज सिंह रतलाम: हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार या जनप्रतिनिधियों की तरफ देखने की बजाय जनसहयोग से बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल भी आसानी से किया जा सकता है. कुछ ऐसा ही कारनामा सेमलिया गांव के लोगों ने कर दिखाया है. गर्मियों में जल संकट से जूझने वाले सेमलिया गांव की ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से गांव के सूख चुके सुनारिया खाल (छोटी नदी) को पुनर्जीवित कर लिया है. इस खाल में पानी रोकने से न केवल किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हुई है. बल्कि गांव और खेतों पर लगे नलकूप और कुंए भी पानी से लबालब हो गए हैं. इससे गांव में गर्मियों में आने वाले जल संकट के समाप्त होने की उम्मीद है. पानी रोके जाने से नवंबर महीने में सूख जाने वाले सुनारिया खाल में जनवरी के महीने के अंत तक पानी लबालब भरा हुआ है. आइए जानते हैं कैसे इस गांव के लोगों ने जल संकट से बिना किसी शासकीय मदद के मुक्ति पाई है. सुनारिया खाल को मिला नया जीवन (ETV Bharat) सरकार या जनप्रतिनिधियों का इंतजार नहीं, जनसहयोग से किया कमाल ग्राम पंचायत सेमलिया के सरपंच विशाल चौहान ने बताया, हमारे गांव में गर्मियों में जल संकट की स्थिति बनती है और सभी नलकूप और कुएं सूख जाते हैं. गांव के किनारे से बहने वाले सुनारिया खाल पर छोटे स्टॉप डैम वर्षों पहले बने थे. जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ और वे जर्जर हो चुके थे. ग्राम पंचायत और सभी ग्रामीणों ने मिलकर निर्णय लिया कि इनकी मरम्मत कर सुनारिया खाल का पानी रोका जाए, जिससे कि गांव का जलस्तर बढ़े.