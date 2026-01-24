गांव ने बनाए अपने हाथ जगन्नाथ, रोक लिया सूख चुकी नदी का पानी, लबालब हुए कुएं और नलकूप
रतलाम के सेमलिया गांव के लोगों ने सामूहिक प्रयास से गांव की सूख चुकी छोटी नदी सुनारिया खाल को दिया नया जीवन. जनवरी तक खाल पानी से लबालब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 5:15 PM IST
रिपोर्ट- दिव्यराज सिंह
रतलाम: हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार या जनप्रतिनिधियों की तरफ देखने की बजाय जनसहयोग से बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल भी आसानी से किया जा सकता है. कुछ ऐसा ही कारनामा सेमलिया गांव के लोगों ने कर दिखाया है. गर्मियों में जल संकट से जूझने वाले सेमलिया गांव की ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से गांव के सूख चुके सुनारिया खाल (छोटी नदी) को पुनर्जीवित कर लिया है.
इस खाल में पानी रोकने से न केवल किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हुई है. बल्कि गांव और खेतों पर लगे नलकूप और कुंए भी पानी से लबालब हो गए हैं. इससे गांव में गर्मियों में आने वाले जल संकट के समाप्त होने की उम्मीद है. पानी रोके जाने से नवंबर महीने में सूख जाने वाले सुनारिया खाल में जनवरी के महीने के अंत तक पानी लबालब भरा हुआ है. आइए जानते हैं कैसे इस गांव के लोगों ने जल संकट से बिना किसी शासकीय मदद के मुक्ति पाई है.
सरकार या जनप्रतिनिधियों का इंतजार नहीं, जनसहयोग से किया कमाल
ग्राम पंचायत सेमलिया के सरपंच विशाल चौहान ने बताया, हमारे गांव में गर्मियों में जल संकट की स्थिति बनती है और सभी नलकूप और कुएं सूख जाते हैं. गांव के किनारे से बहने वाले सुनारिया खाल पर छोटे स्टॉप डैम वर्षों पहले बने थे. जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ और वे जर्जर हो चुके थे. ग्राम पंचायत और सभी ग्रामीणों ने मिलकर निर्णय लिया कि इनकी मरम्मत कर सुनारिया खाल का पानी रोका जाए, जिससे कि गांव का जलस्तर बढ़े.
जनसहयोग से सुनारिया खाल में पानी रोकने का काम किया गया
इस निर्णय में गांव के लोग एकमत हुए और जनसहयोग से सुनारिया खाल में पानी रोकने का काम किया गया. इस वर्ष पहली बार जब पानी भरा तो खाल के उस पार जाने वाले किसानों को रास्ते की समस्या उत्पन्न हो गई. कई लोग रोके गए पानी को छोड़ने की बात करने लगे.
गांव के उपसरपंच फतेह सिंह ने बताया कि इसके लिए किसानों से बात की गई और जनसहयोग से वैकल्पिक रास्ते का निर्माण किया गया. जिसका नतीजा ये है कि तीन महीनों में गांव के सभी नलकूप और कुएं रिचार्ज हो गए और खाल में अब तक भरपूर पानी भरा हुआ है. सरपंच विशाल चौहान ने बताया कि इसमें गांव के सभी लोगों का सहयोग रहा. वहीं किसान महेश पटेल ने विशेष सहयोग करते हुए अपने जेसीबी, ट्रैक्टर और संसाधन जनसहयोग के रूप में उपलब्ध करवाए हैं.
किसानों मिला सर्वाधिक लाभ, साल भर में उगा रहे कई फसलें
स्थानीय किसान मुकेश सुंधवासिया ने बताया, इसी खाल से हम अपनी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं. इस वर्ष हम तीसरी फसल लेने की स्थिति में भी आ गए हैं. वहीं, एक अन्य किसान श्यामलाल पटेल ने बताया कि पानी रोके जाने की वजह से नलकूप और कुओं में पर्याप्त पानी बना हुआ है. इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है. करीब 500 बीघा जमीन पर इसी खाल के पानी से सिंचाई की जा रही है.
जनप्रतिनिधियों ने भी की तारीफ
रतलाम जनपद अध्यक्ष साधना जायसवाल ने बताया कि हमारे जनपद क्षेत्र की सेमलिया ग्राम पंचायत द्वारा जनसहयोग के माध्यम से जल संरक्षण के लिए अच्छा कार्य किया गया है. इसके लिए उन्होंने शासकीय मदद का इंतजार किए बिना ग्राम स्तर पर ही अपनी समस्या का समाधना खुद ही कर लिया. यह एक अच्छा उदाहरण है. अन्य ग्राम पंचायतों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए.