मजदूर परिवार की बेटी बनेगी डॉक्टर, MBBS में एडमिशन ले घर पहुंची तो झूम उठा पूरा गांव
रतलाम के सेमलिया गांव की कृतिका मालवीय ने कम संसाधन और घर पर सेल्फ स्टडी कर पास की NEET की परीक्षा. अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मिला एडमिशन.
रतलाम: रतलाम के सेमलिया गांव की बेटी के डॉक्टर बनने पर गांव के लोगों ने उसका अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान किया है. दरअसल गांव से पहली बार किसी का डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चयन हुआ है. गांव के मजदूर परिवार की बेटी कृतिका मालवीय एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद जब पहली बार गांव लौटी तो लोगों ने बेटी का भरपूर स्वागत किया. इस मौके पर कृतिका के पिता और दादा भावुक हो गए.
उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बेटी के हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची होगी. कृतिका ने कम संसाधन और घर पर सेल्फ स्टडी कर NEET की परीक्षा पास की. जिसके बाद उसे अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन मिला है. यह उपलब्धि हासिल कर कृतिका ने न सिर्फ अपने परिवार और गांव को गौरवान्वित किया है बल्कि गांव की उन बेटियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है जो गांव में रहकर शिक्षा और करियर में कुछ हासिल करना चाहती हैं.
दादा और पिता के सपने को बेटी ने किया पूरा
करीब 4000 की आबादी वाले सेमलिया गांव में यह पहला अवसर है जब गांव के किसी छात्र ने एमबीबीएस में प्रवेश हासिल किया हो. कृतिका के पिता दिनेश मालवीय बताते हैं, "गांव में जब आज बेटी का स्वागत-सम्मान हुआ तो मन गर्व से भर गया है. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लेकिन कोई शासकीय या अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर सका. लेकिन बेटी ने मेरा सपना पूरा कर दिया है."
दादा रतनलाल मालवीय ने बताया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके परिवार के बच्चे इतना नाम करेंगे. लेकिन अपनी मेहनत से पोती ने यह कारनामा कर दिखाया है. ग्राम पंचायत सेमलिया के सरपंच विशाल चौहान ने कहा कि यह पूरे गांव के लिए गौरव का अवसर है कि हमारे गांव की बेटी डॉक्टर बनने जा रही है. वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि विनोद धबाई ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर बेटी की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी. इसका नतीजा यह है कि गांव की बेटी ने एमबीबीएस में प्रवेश हासिल कर लिया है.
ना कोई कोचिंग और ना कोई संसाधन, सेल्फ स्टडी से पाया प्रवेश
NEET परीक्षा को क्लियर करने के लिए छात्र और उनके अभिभावक महंगी कोचिंग क्लासेज की मदद लेते हैं. लेकिन अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कृतिका मालवीय ने सेल्फ स्टडी से ही इस कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है.
कृतिका ने बताया कि ऑनलाइन और यूट्यूब की मदद से उसने घर पर रहकर ही प्रवेश परीक्षा की तैयारी की. उसने अरविंदो कॉलेज ऑफ़ मेडिकल इंस्टिट्यूट में एडमिशन लिया है. कृतिका ने कहा, कोई बी चीज असंभव नहीं है. कोशिश करें तो हर चीज संभव है. कृतिका अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, दादा- दादी, नानी ओर छोटे भाई को देती है. कृतिका ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष में एडमिशन ले लिया है. वह ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर अपने खुद के गांव में चिकित्सा सेवा देने के लिए संकल्पित है.