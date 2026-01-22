ETV Bharat / state

रतलाम की कृष्णा कपासिया ने सैकड़ों महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, दिल्ली में होगा विशेष सम्मान

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसके अब अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं. महिलाएं आर्थिक रूप से न केवल सक्षम बन रही हैं बल्कि समाज में अब सम्मान भी हासिल कर रही हैं. गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का न्यौता मिलने के बाद कृष्णा कपासिया अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई हैं. कलेक्टर मिशा सिंह ने कृष्ण कपासिया से मुलाकात कर उनका सम्मान किया और उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की बधाई भी दी है.

रतलाम: महज 20 हजार रुपए के लोन से क्या किसी का जीवन स्तर सुधर सकता है. कई लोगों का जवाब शायद ना होगा, लेकिन रतलाम के कंसेर गांव की निवासी कृष्णा कपासिया ने स्वयं सहायता समूह की असली ताकत से लोगों का परिचय करवाया है. उन्होंने साल 2019 में 20,000 रुपए का समूह लोन लेकर ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान शुरू की. जिसके बाद वह अपनी जैसी 500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया. अब कृष्णा कपासिया दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने जा रही हैं.

स्वयं सहायता समूह में जोड़कर सैकड़ों महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

सैकड़ों महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

रतलाम जिले के कंसेर गांव निवासी कृष्णा कपासिया 2019 के पहले सामान्य ग्रहणी थीं और गांव में ही खेतिहर मजदूरी करती थीं. उनके पति पेट्रोल पंप पर काम करते थे. लेकिन 2019 में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 20,000 रुपए का लोन लेकर ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक का दुकान खोल ली. जिसके बाद कृष्ण की जिंदगी और जीवन स्तर दोनों बदल गए.

सामान्य गृहिणी से बिजनेस तक का सफर

कृष्णा ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के साथ ही बैंक किओस्क भी संचालित कर रही है. जिससे वह प्रतिमाह करीब 40 हजार रुपए की आमदनी प्राप्त कर रही हैं. कृष्णा कपासिया ने बताया कि "मैं एक सामान्य गृहिणी थी और गांव में लोगों के खेतों में मजदूरी करती थी. मेरे पति पेट्रोल पंप पर काम करते थे, जहां उन्हें सिर्फ 3-4 हजार रुपये महीने के मिलते थे. समूह से जुड़ने के बाद, मुझे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 20 हजार रुपये का ऋण मिला था. जिससे मैंने पार्लर की दुकान खोली और कॉस्मेटिक सामान भी बेचने लगी."

स्वयं सहायता समूह लोन से बनी आत्मनिर्भर

विभिन्न गांवों में 46 समूहों का किया गठन

उन्होंने आगे बताया कि "दुकान से धीरे-धीरे मेरी आमदनी बढ़ने लगी, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा. इसके बाद मुझे सीआरपी का काम मिला. मैंने गांव-गांव जाकर समूह बनाए और लगभग 46 समूह में 500 महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ा. इसके बाद मेरा चयन बैंक सखी के रूप में हुआ. मेरे द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जाने के बाद सेंट्रल बैंक द्वारा मुझे बैंक की आईडी मिल गई. जिसका संचालन मैं अपने घर से करती हूं."

कृष्णा कपासिया ने बताया कि "काम बढ़ जाने पर पति की पेट्रोल पंप वाली नौकरी छुड़वा दी और उनसे बैंक किओस्क संचालन में सहयोग लेती हूं. अब मेरी मासिक आय करीब 40 हजार रुपए महीने तक हो गई है. जिससे हमने प्लाट खरीद कर पक्का मकान का निर्माण करवाया और एक स्कूटी भी खरीदी है. गणतंत्र दिवस परेड समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने की जानकारी मिलने पर परिवार में बेहद खुशी का माहौल है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा." कृष्णा कपासिया की छोटे से समूह लोन की शुरुआत से लेकर अब तक की सफलता से अन्य ग्रामीण महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास कर रही है.