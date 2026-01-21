ETV Bharat / state

रतलाम की मिट्टी और मार्बल डस्ट से मूर्तियों में डाल दी जान, अमेरिका समेत 105 देशों से डिमांड

रतलाम के मूर्तिकार कुलदीप त्रिवेदी की बनाई मूर्तियों की डिमांड देश नहीं विदेशों तक पहुंची. बचपन के शौक को उन्होंने करियर का रूप दे दिया.

RATLAM SCULPTOR KULDEEP TRIVEDI
देश नहीं विदेशों तक पहुंची मूर्तिकार कुलदीप त्रिवेदी की बनाई मूर्तियों की डिमांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:21 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह राठौर

रतलाम: कहते हैं कि कलाकार जब तक अपनी कला की गहराइयों तक नहीं पहुंचता तब तक वह कला का वह रूप जीवंत नहीं हो पाता. मूर्ति बनाना भी एक ऐसी ही कला है या कहें कि ऐसी साधना है कि जब तक उस प्रतिकृति को मन में नहीं उतारा जाए वह जीवंत रूप नहीं ले सकती. जिस प्रतिकृति को आप बना रहे हैं उसके चेहरे की एक-एक भाव भंगिमाओं को हू-ब-हू बना देना किसी कुदरत के करश्मे से कम नहीं होता. रतलाम में भी एक ऐसे ही मूर्ति कलाकार हैं जो मूर्तियों में जान डाल देते हैं, कुछ क्षण तो ऐसा लगता है कि मानों मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी.

मूर्तिकार कुलदीप त्रिवेदी ने देश-विदेश में बनाई पहचान

रतलाम के आर्टिस्ट कुलदीप त्रिवेदी को मूर्तिकला अपने पिता से विरासत में मिली है. जिसे सहेजने का काम वे बखूबी कर रहे हैं. इस कला से उनकी पहचान देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच गई है. मूर्ति कला के माध्यम से न केवल रतलाम बल्कि देश-प्रदेश का नाम विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं. बचपन के शौक को अब उन्होंने करियर बना लिया है और एक से बढ़कर एक सैकड़ों मूर्तियां अब तक बना चुके हैं. उनकी इस कला की तारीफ मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई ख्यातनाम मूर्ति कलाकार भी कर चुके हैं.

रतलाम की मिट्टी और मार्बल डस्ट से मूर्तियों में डाल दी जान (ETV Bharat)

कुलदीप ने बनाई आर्ट गैलरी

कुलदीप ने रतलाम जैसे छोटे शहर में अपनी खुद की आर्ट गैलरी बनाई है. जहां लोग उनकी कलाकृतियों को देखने आते हैं और कई लोग विभिन्न धार्मिक आयोजनों और झांकियां में इन कलाकृतियों को किराए पर या खरीद कर ले जाते हैं. कुलदीप मुख्य रूप से महापुरुषों, देवी देवताओं और मॉडर्न आर्ट की कलाकृतियां बनाते हैं. उनकी आर्ट गैलरी में अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति की प्रतिकृति, स्टेचू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति , महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह की मूर्तियां रखी गई हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं की ट्राफियां भी रतलाम की इसी आर्ट गैलरी में बनाई जाती हैं.

Demand from 105 countries including America
झांकियों के लिए मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा (ETV Bharat)

105 देशों से मिले हैं मूर्तियां बनाने के ऑर्डर

मूर्ति आर्टिस्ट कुलदीप की बनाई मूर्तियों की डिमांड इन दिनों देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बनी हुई है. मिट्टी और मार्बल डस्ट से तैयार की जाने वाली ये सुंदर कलाकृतियां अमेरिका के टेक्सास स्थित ओशो आश्रम और लंदन के म्यूजियम तक पहुंच चुकी हैं. कुलदीप त्रिवेदी बताते हैं कि "उनके पास 105 देशों से मूर्तियां बनाने की डिमांड अब तक आ चुकी है और 5 देशों में वे मूर्तियां सप्लाई कर चुके हैं. मूर्तियां बनाने में समय लगता है इसलिए बड़े पैमाने पर एक साथ डिमांड पूरी करना संभव नहीं है."

Bodybuilding competition trophies
बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की ट्रॉफियां (ETV Bharat)

कुलदीप ने बताया कि "उन्हें ओशो और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए अमेरिका, लंदन, नेपाल और थाइलैंड से ऑर्डर मिले. इसके बाद लगातार अलग-अलग यूरोपीय देशों से उन्हें की ऑर्डर मिलने लगे. अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में दी जाने वाली ट्रॉफी भी कुलदीप त्रिवेदी बनाते हैं. बॉडी बिल्डिंग की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली स्पर्धा मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की ट्रॉफी भी कुलदीप के द्वारा ही डिजाइन और बनाई गई थी."

2019 से मूर्तिकला को बनाया करियर

मूर्तिकार कुलदीप ने बताया कि "वैसे तो बचपन से ही वह मूर्ति कला के कार्य से जुड़े हुए हैं. उनके पिता भी एक बेहतरीन मूर्ति आर्टिस्ट हैं. लेकिन 2019 से उन्होंने भी मूर्ति कला को ही अपना करियर बना लिया और एक टीम बनाकर महापुरुषों एवं देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे धार्मिक आयोजनों और विभिन्न चल समारोह की झांकियों से कलाकृतियां की डिमांड आने लगी और देश विदेश से कस्टमर संपर्क करने लगे."

Ayodhya Ram Lalla idol replica
अयोध्या के रामलला की हू-ब-हू बनाई मूर्ति (ETV Bharat)

अयोध्या के रामलला की हू-ब-हू बनाई मूर्ति

कुलदीप त्रिवेदी बताते हैं कि "वह देवी-देवताओं एवं महापुरुषों की प्रतिमा की प्रतिकृति बना लेते हैं. अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद जब वह दर्शन करने के लिए अयोध्या गए तो दर्शन लाभ तो मिले लेकिन मन भरकर रामलला को देखने की इच्छा मन में रह गई. इसके बाद कुलदीप और उनकी टीम ने भगवान राम की मिट्टी और मार्बल डस्ट से हू-ब-हू प्रतिमा तैयार कर दी." कुलदीप की आर्ट गैलरी में जो भी कोई आता है भगवान राम की मूर्ति को देखकर मोहित जरूर हो जाता है. कुलदीप ने बताया कि रामलला की मूर्ति के डिमांड सबसे ज्यादा है. मैं और मेरी टीम वर्तमान में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के गर्भ गृह एवं प्रभु महाकाल की हू-ब-हू प्रतिकृति तैयार करने में जुटे हुए हैं.

RATLAM MURTIKAR KULDEEP TRIVEDI
कुलदीप ने बनाई आर्ट गैलरी (ETV Bharat)

झांकियों के लिए मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा

आर्ट गैलरी देखने और धार्मिक आयोजन के लिए बुकिंग करने उज्जैन से पहुंचे पार्षद अर्पित दुबे ने बताया कि "इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के बारे में सुना था, जिसके बाद हमारे यहां होने वाले आयोजन की झांकियां के लिए उनकी कलाकृतियों की बुकिंग करने वह रतलाम आए हैं." महाकाल मंदिर के पुरोहित परिवार के लोकेश व्यास ने बताया कि "उज्जैन में इसके पूर्व भी उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन हो चुका है. जिसे देखते हुए हम भी यहां कलाकृतियों की बुकिंग करने पहुंचे हैं."

सीएम मोहन यादव कर चुके हैं सम्मानित

मूर्ति आर्टिस्ट कुलदीप त्रिवेदी की कला की सराहना पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के हाथों कुलदीप त्रिवेदी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं. उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों जावरा में आयोजित कार्यक्रम में भारत गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है.

TAGGED:

RATLAM MURTIKAR KULDEEP TRIVEDI
CLAY AND MARBLE DUST SCULPTURES
KULDEEP IDOLS DEMAND 105 COUNTRIES
RATLAM NEWS
RATLAM SCULPTOR KULDEEP TRIVEDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.