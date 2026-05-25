भीषण गर्मी में झुलस रहे लोगों को पॉवर कट ने रुलाया, रतलाम में किसानों का अल्टीमेटम
रतलाम के किसानों के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बनाई आंदोलन की रणनीति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 5:20 PM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश में एक बार फिर अघोषित विद्युत कटौती का दौर शुरू हो गया है. लगातार हो रही ट्रिपिंग और विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों और किसान नेताओं ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जिला कार्यालय पर पहुंचकर अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है. किसानों के साथ जिला कांग्रेस ने भी भीषण गर्मी के बीच दिन और रात में की जा रही विद्युत कटौती पर विरोध दर्ज कराया है. अघोषित कटौती बंद नहीं किए जाने की स्थिति में 27 मई से चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी है.
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती बढ़ी
वर्तमान में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में दिन और रात में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है. खासकर रात्रि 12:00 बजे से 1:30 के बीच नियमित विद्युत कटौती की जा रही है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और विद्युत उपभोक्ताओं में गहरा आक्रोश है. किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया "वर्तमान में जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है. ऐसे में अघोषित विद्युत कटौती की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे बच्चे महिलाएं और बुजुर्ग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं. कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी लोड मैनेजमेंट के नाम पर अघोषित कटौती कर रहा है."
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बिना किसी आदेश के शटडाउन
ज्ञापन देने पहुंचे किसान राजेश पुरोहित ने बताया "बिना किसी आदेश के केवल इंदौर से मिले व्हाट्सएप मैसेज से ग्रामीण क्षेत्रों में शटडाउन कर दिया जाता है. विद्युत वितरण कंपनी के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर कॉल किए जाने पर कोई फोन नहीं उठाता. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भीषण गर्मी के बीच कटौती की वजह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं." बिजली कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा ने बताया "सभी जिलों में वर्तमान में यही स्थिति बनी हुई है. लोड मैनेजमेंट के लिए विद्युत वितरण प्रभावित हो रहा है. स्थिति में सुधार के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं."