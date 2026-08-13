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मंगलयान व चंद्रयान 2 मिशन के साइंटिस्ट हिमांशु शुक्ला को अवार्ड, रतलाम में खुशी की लहर

वैज्ञानिक हिमांशु शुक्ला को स्पेश टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय कार्य के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अवॉर्ड. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

SCIENTIST HIMANSHU SHUKLA
साइंटिस्ट हिमांशु शुक्ला को अवार्ड, रतलाम में खुशी की लहर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
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रतलाम : साइंटिस्ट हिमांशु शुक्ला को अहमदाबाद में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अवार्ड देकर सम्मानित किया है. देश के चुनिंदा 30 युवा वैज्ञानिकों को यह अवार्ड मिला है. हिमांशु को यह अवार्ड स्पेसक्राफ्ट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है.

मंगलयान और चंद्रयान 2 मिशन का भी हिस्सा रहे हिमांशु

इसरो में कार्य करते हुए हिमांशु शुक्ला मंगलयान और चंद्रयान 2 मिशन का भी हिस्सा रहे हैं. चंद्रयान 2 मिशन में हिमांशु रॉकेट के लिए बूस्टर करने वाली टीम में शामिल थे. अहमदाबाद में हुए समारोह में इसरो चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन और पूर्व इसरो चेयरमैन डॉ. ए.एस. किरण कुमार ने उन्हें यह सम्मान दिया है.

साइंटिस्ट हिमांशु शुक्ला को अवार्ड (ETV BHARAT)

इसरो के स्पेस एप्लीकेशन केंद्र में कार्यरत

रतलाम के अलकापुरी में रहने वाले हिमांशु शुक्ला इसरो के स्पेस एप्लीकेशन केंद्र में कार्यरत हैं. एस्ट्रोनॉट सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के द्वारा देश के 30 प्रतिभाशाली स्पेस साइंटिस्ट को इस वर्ष यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें हिमांशु शुक्ला को भी अवार्ड मिला है. रतलाम में रहने वाली उनकी बहन प्रियंका ने बताया "हिमांशु ने इसरो में कार्य करते हुए भारत की पहली स्वदेशी कॉपर प्लेटिंग प्रक्रिया का विकास, KU-BAND टेक्नोलॉजी में दक्षता में सुधार, वैक्यूम-ग्रेड सरफेस कोटिंग और 3D प्रिंटेड स्पेसक्राफ्ट स्ट्रक्चर के लिए पेटेंटेड कॉन्टेमिनेशन जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है."

SCIENTIST HIMANSHU SHUKLA
मंगलयान और चंद्रयान 2 मिशन का भी हिस्सा रहे हिमांशु (ETV BHARAT)

कई बड़े मिशन में हिमांशु का योगदान

स्पैडेक्स, भूटानसैट, ओसियन सेट और गगनयान मिशन के हार्डवेयर निर्माण में भी हिमांशु का अहम योगदान रहा है. इसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है. पिता चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया "हिमांशु मंगलयान और चंद्रयान-2 की टीम का हिस्सा भी था. यह उनके लिए गर्व की बात है कि इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था का हिस्सा उनका बेटा है और अब उसे बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है."

हिमांशु ने रतलाम और प्रदेश का नाम रोशन किया है. एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अवॉर्ड 2025 से सम्मानित होने पर उनके गृह नगर रतलाम में परिजन खुश और गौरान्वित महसूस कर रहे हैं. वहीं, शिक्षा जगत से जुड़े विद्वानों और जनप्रतिनिधियों ने भी हिमांशु के परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

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