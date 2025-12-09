ETV Bharat / state

स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों से भरा मैजिक वाहन खाई में गिरा, फरिश्ता बने राहगीर व ग्रामीण

रतलाम के बड़ावदा में स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त, 6 स्कूली बच्चे और ड्राइवर घायल. जावरा अस्पताल में इलाज.

ratlam School Van accident
रतलाम में स्कूल का मैजिक वाहन खाई में गिरा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:14 PM IST

रतलाम: रतलाम जिले के बड़ावदा में मंगलवार को स्कूली बच्चों से भरा मैजिक वाहन पलट गया. हादसे में 6 बच्चे और ड्राइवर घायल हुए हैं. घायलों को जावरा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी बच्चे बडावदा के निजी स्कूल के हैं. बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद मैजिक वाहन से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर रोड से नीचे खाई में पलट गया. बड़ावदा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जावरा के अस्पताल में घायलों का इलाज

हादसे के दौरान आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी. इस दौरान राहगीरों के साथ मिलकर ग्रामीणों ने बच्चों को मैजिक से निकाला. स्थानीय ग्रामीण और पुलिस की मदद से घायल बच्चों को जावरा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है. जावरा एसडीएम और एएसपी विवेक कुमार लाल अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली. एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया "सभी बच्चों और ड्राइवर का उपचार जारी है. आसपास के सीसीटीवी और घायल बच्चों के बयान दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है."

एएसपी विवेक कुमार लाल (ETV BHARAT)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली वाहनों की जांच नहीं

घटना की सूचना मिलने पर बच्चों के अभिभावक आक्रोशित हो गए और लोगों ने स्कूल पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया. शहरी क्षेत्र में स्कूल बसों और वाहन चालकों की फिटनेस की जांच होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अमानक स्तर के स्कूल वाहन जैसे मैजिक वाहन, जीप और ऑटो में सफर कर रहे हैं. इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को भी बैठाया जाता है, जिसकी कोई मॉनिटरिंग स्कूलों में नहीं होती है.

अभिभावकों की मजबूरी है खटारा वाहन में बच्चे भेजना

केरवासा गांव के एक बच्चे के अभिभावक जितेंद्र सिंह ने बताया "ग्रामीण क्षेत्रों में एक दो नहीं, सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन शहर लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं लेकिन इन वाहनों में सुरक्षा नियमों का कोई पालन नहीं होता." गनीमत रही कि अनियंत्रित होकर खाई में पलटी खाने के बावजूद बच्चों को गंभीर चोटें नहीं आईं. सवाल स्कूल प्रबंधन भी उठता है कि ऐसे अमानक वाहन क्यों चलाए जाते हैं. अभिभावक भी मजबूर हैं लेकिन उन्हें भी जागरुकता दिखाते हुए प्रशासन से शिकायत करनी चाहिए.

