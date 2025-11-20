रतलाम में शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया आदेश का पालन
मालवा निमाड़ के कई जिलों में शीतलहर का असर, रतलाम में बदला स्कूल का समय, कलेक्टर ने कड़ाके की ठंड के कारण आदेश जारी किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 1:48 PM IST
रतलाम: बढ़ती सर्दी और आने वाले हफ्ते में शीतलहर की संभावना को देखते हुए रतलाम कलेक्टर के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नर्सरी से 8वीं तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सुबह 9 बजे से क्लास शुरू करने का नोटिस जारी किया है, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश का पालन कुछ निजी स्कूलों ने नहीं किया है. गुरुवार सुबह निजी स्कूल के बच्चों को अन्य समय में पढ़ाई करने जाना पड़ा.
सभी स्कूल के समय में बदलाव
बीते कई दिनों से मालवा निमाड़ के कई जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है. इसके मद्देनजर रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने शीतलहर के कारण कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं का समय सुबह 9 बजे किए जाने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया था. शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी किया था. जिला शिक्षा अधिकारी अनीता सागर ने बताया कि "इस संबंध में आदेश बुधवार को ही जारी कर दिए गए थे. यह आदेश शासकीय स्कूलों के साथ ही सभी बोर्ड के निजी स्कूलों पर भी लागू है."
नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों को मिलेगी राहत
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 9 से पहले नहीं हो सकेगा. यह आदेश सभी शासकीय ,अशासकीय और सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा. इसके साथ ही सभी शासकीय आंगनवाड़ियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. इस आदेश से स्कूली बच्चों को कड़ाके की सर्दी में क्लास जाने की समस्या से राहत मिल सकेगी.
शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के समय में परिवर्तन नहीं किया गया. जिस पर अभिभावकों ने स्कूल पहुंच कर नाराजगी भी व्यक्त की. इस पर निजी स्कूल प्रबंधन का कहना है कि "शिक्षा विभाग से मिले आदेश के बाद अभिभावकों को सूचना नहीं दी जा सकी थी. इस वजह से गुरुवार की बजाय शुक्रवार से आदेश का पालन किया जाएगा."