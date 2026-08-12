सरकारी लेटलतीफी में उलझी बच्चों की स्कूल ड्रेस, पुराने यूनिफॉर्म के साथ मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस
रतलाम में पहली से कक्षा आठवीं तक के 1,17,600 छात्रों को अब तक नहीं मिला स्कूल यूनिफॉर्म, दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 6:38 PM IST
रतलाम: नए शिक्षा सत्र को शुरू हुए ढाई महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को मिलने वाली स्कूल ड्रेस का अब तक पता नहीं है. मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस बार गणवेश वितरण की नीति में किए गए परिवर्तन की वजह से बच्चों को अब तक गणवेश नहीं मिल पाया है. रतलाम जिले के 1 लाख 17 हजार छात्र और छात्राएं इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पुरानी स्कूल ड्रेस पहन कर ही शामिल हो पाएंगे. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार शासन स्तर पर ही बच्चों की स्कूल ड्रेस का मामला लंबित है.
बच्चों को शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी नहीं मिल पाई स्कूल ड्रेस
दरअसल, पहली से आठवीं तक के बच्चों को निशुल्क स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाए जाने की योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 से लागू है. लेकिन बीच के वर्षों में इस व्यवस्था में परिवर्तन भी होते रहे हैं. इस वर्ष से पूर्व बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्कूल ड्रेस की राशि सीधे पहुंचती थी. प्रत्येक छात्र को दो स्कूल ड्रेस के लिए ₹600 की राशि दी जाती थी. लेकिन इस वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को सीधे स्कूल से ही रेडीमेड गणवेश दिए जाने के निर्देश जारी किए गए थे.
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इस मामले में शिक्षा केंद्र के सहायक परियोजना समन्वयक विवेक नागर ने बताया कि "बच्चों की स्कूल ड्रेस के संबंध में शासन स्तर पर ही निर्णय होना है. रतलाम जिले में पहली से कक्षा आठवीं तक कुल 1,17,600 छात्र हैं, जिन्हें स्कूल ड्रेस वितरित करनी थी. विभाग द्वारा पोर्टल पर बच्चों की स्कूल ड्रेस से संबंधित जानकारी दर्ज कर दी गई है. वहीं, DBT के लिए भी बच्चों के बैंक खातों की डिटेल पहले से ही पोर्टल में दर्ज है.
बहरहाल शिक्षा विभाग और शासन स्तर पर हो रही लेट लतीफी की वजह से शासकीय स्कूल के इन बच्चों को ढाई महीने बीत जाने के बाद भी स्कूल ड्रेस नहीं मिल पाई है. वहीं, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी बच्चों को पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर ही शामिल होना पड़ेगा.