रतलाम में बच्चों से भरा वाहन पलटा, 8 स्कूली बच्चे घायल, 1 महीने के अंदर दूसरी घटना
रतलाम में बच्चों को स्कूल ले जा रहा वाहन पलटा, घटना के समय वाहन में 15 से ज्यादा स्कूली बच्चे थे सवार.
Published : December 24, 2025 at 7:11 PM IST
रतलाम: कालूखेड़ा और चिकलाना कस्बे के बीच छात्रों को ले जा रहा मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया. कालूखेड़ा के स्कूल का यह वाहन है, जो बच्चों को भरकर स्कूल ले जा रहा था. तभी रास्ते में ही अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में 8 से ज्यादा स्कूली बच्चों को चोट आई है. जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाल कर ढोढर के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया है. जहां सभी का उपचार जारी है. घटना के समय वाहन में 15 से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन
कुछ दिन पूर्व ही बड़ावदा में भी बच्चों से भरा वाहन पलटी खा गया था. जिसमें कई बच्चे घायल हो गए थे. जिसके बाद अब कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में भी स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. बुधवार को स्कूली बच्चों से भरा हुआ वाहन पलट गया, जिससे उसमें सवार बच्चे घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना के बाद स्कूल के जिम्मेदार भी पहुंचे, जहां बच्चों के अभिभावकों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
रतलाम एएसपी विवेक लाल ने बताया कि "चिकलाना और कालूखेड़ा के बीच छात्रों से भरा स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी. कुछ बच्चों को चोट आई है, जिनका उपचार ढोढर स्थित राष्ट्रीय अस्पताल में किया जा रहा है. घटना के संबंध में पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी."
1 महीने के भीतर दूसरी स्कूली वाहन पलटी
बीते 1 महीने में स्कूली वाहन के पलटने की यह दूसरी घटना है, जो बता रही है कि जिले के ग्रामीण अंचलों में किस तरह से पुराने और कंडम वाहनों में बच्चों को लाने और ले जाने का काम किया जा रहा है और जिम्मेदार अपनी आंखे मूंद कर बैठे हुए हैं.