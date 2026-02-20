UGC एक्ट के समर्थन में बारिश के बीच प्रदर्शन, सैलाना विधायक को रैली निकालने से रोका
रतलाम में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में एससी-एसटी का विरोध, यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 5:54 PM IST
रतलाम: एससी-एसटी संगठनों द्वारा यूजीसी एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर रतलाम में बारिश में भी प्रदर्शन हुआ. इस दौरान रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जा रहे सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनके समर्थकों को पुलिस ने कोर्ट चौराहे ही रोक दिया. जिसे लेकर विधायक और समर्थकों की पुलिस से जमकर धक्का-मुक्की हुई.
रतलाम में यूजीसी के नए नियमों को लागू करने को लेकर एससी-एसटी समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया. बारिश की वजह से इस रैली में कार्यकर्ता तो कम जुटे, लेकिन सैलाना विधायक और जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित अन्य आदिवासी नेता इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने रैली निकालकर जा रहे सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार उनके समर्थकों को पुलिस ने कोर्ट चौराहे पर ही रोक लिया. पुलिस और प्रदर्शन कार्यों के बीच कुछ देर तक जमकर धक्का मुक्की हुई. इसके बाद रतलाम शहर एसडीएम ने मौके पर ही ज्ञापन लिया है.
सैलाना विधायक बोले- शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं
यूजीसी एक्ट को लागू किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद इस एक्ट के समर्थन में भी कई एससी और एसटी संगठन जुटे हुए हैं. रतलाम में भी आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यूजीसी एक्ट को लागू किए जाने की मांग की गई है. रतलाम में विभिन्न एससी-एसटी संगठनों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और रैली को पुलिस प्रशासन ने कोर्ट चौराहे पर ही रोक लिया. इसके बाद आदिवासी नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों के बीच बहस और धक्का मुक्की भी हुई.
सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने प्रशासन के अधिकारियों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने देने और आदिवासियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है. कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि "क्या एमपी में अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी अपराध हो गया है. हम शांतिपूर्ण तरीके से सीमित संख्या में कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस हमें इस तरह रोक कर हमारी मांग और संगठनों को दबाने का काम कर रही है.
बारिश से प्रभावित हुआ प्रदर्शन
बहरहाल यूजीसी एक्ट के समर्थन में एससी एसटी संगठनों का यह प्रदर्शन बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है. वहीं, प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्राप्त किया है. गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने 13 जनवरी को यूजीसी नियम 2026 लागू किए थे. जिन पर कई बिंदुओं को लेकर विवाद खड़ा हुआ. 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए रोक लगा थी और 2012 की गाइडलाइन लागू रहने की बात कही थी.
इसके बाद भी मध्य प्रदेश ने 2 फरवरी को उन्हीं विवादित बिंदुओं सहित अधिसूचना जारी कर दी. जिसके खिलाफ भोपाल में सर्वजन न्याय मंच द्वारा विरोध भी जताया गया था.