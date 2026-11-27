शादियों का पीक सीजन, रतलाम के सराफा में सन्नाटा, सोने-चांदी के गिरते दाम नहीं बदल पा रहे मन
देशभर में तेजी से गिर रहे सोने-चांदी के दाम, इसके बाद भी सराफा बाजार में नहीं आ रहे लोग, परेशान व्यापारी.दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 7:52 PM IST
रतलाम: सोने और चांदी के दाम में लगातार कमी के बाद शादी ब्याह के सीजन में अच्छी खरीददारी और बाजार की रौनक लौटने की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन सोने और चांदी के दाम नीचे आ जाने के बावजूद रतलाम के प्रसिद्ध सर्राफा बाजार में रौनक नहीं लौटी है. जिसकी मुख्य वजह दोनों धातुओं की कीमत को लेकर बनी अनिश्चितता और प्रतिदिन हो रहा उतार चढ़ाव है. सोने के दाम अपने ऑल टाइम हाई से करीब 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक काम हो चुका है. वहीं, चांदी भी ऑल टाइम हाइ रेट से ₹100000 प्रति किलो तक नीचे गिर चुकी है, लेकिन छोटे निवेशक और बड़े ग्राहक अभी भी मंडी आने की उम्मीद में बाजार का रुख नहीं कर रहे हैं.
वहीं, दोनों धातुओं की कीमतों में आई गिरावट और अनिश्चितता का असर फ्री बुकिंग पर भी पड़ा है. खासकर सोने के आभूषणों की ऊंचे दामों पर की गई बुकिंग ग्राहक रद्द करवा रहे हैं. वहीं, वर्तमान में सराफा में प्री बुकिंग लगभग बंद की स्थिति में है. अधिकांश कारोबार वर्तमान रेट पर ही किया जा रहा है.
क्या है सोने और चांदी में आई गिरावट की वजह
वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों का असर दोनों धातुओं की कीमतों पर पड़ा है. सराफा बाजार के कीर्ति बड़जात्या ने बताया कि "इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई जा सकती कि किस वजह से सोना और चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर तथ्य हैं, उसमें अमेरिकी डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों द्वारा सोने में निवेश कम कर दोनों धातुओं में की गई मुनाफा वसूली की वजह से सोने और चांदी में लगातार गिरावट देखी गई है.
वहीं, चांदी के औद्योगिक उपयोग में भी कमी आई है. जिसकी वजह से भी चांदी के बढ़े हुए दाम कम हो गए हैं. आगामी कुछ दिनों तक दोनों धातुओं के दाम कम ज्यादा होते रहेंगे. जिन उपभोक्ताओं को शादी ब्याह के लिए खरीदारी करनी है. उनके लिए यह अच्छा अवसर है. जिसमें वह सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी कम हुए दामों पर कर सकते हैं. वहीं, निवेशक अपने विवेक और बजट के अनुसार हर गिरावट पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं."
क्यों नहीं मिल रहे सर्राफा बाजार को ग्राहक
शादी ब्याह का सीजन पीक पर है और सोने और चांदी की कीमतें भी गिरी हुई है, लेकिन रतलाम के प्रसिद्ध सराफा बाजार में रौनक नहीं लौटी है. सर्राफा व्यापारी नीतीश सोनी बताते हैं कि "कीमतें कम होने से अच्छी ग्राहकी होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी ग्राहकों ने खरीदारी से हाथ खींच लिए हैं. उन्हें यह उम्मीद है कि सोना और चांदी की कीमतें और कम होने वाली है. वहीं, सोशल मीडिया और अलग-अलग प्रकार की खबरों के माध्यम से लोगों की मानसिकता यह बन गई है कि सोना और चांदी की कीमत 1 लाख से नीचे भी जा सकती है.
हालांकि इसे लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है. वहीं, सोने में कुछ महीने पूर्व अधिक कीमत पर की गई प्री बुकिंग भी इस गिरावट की वजह से प्रभावित हुई है. कई ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द कर अपने द्वारा जमा की गई एडवांस राशि वापस मांग ली है. वहीं इस उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के माहौल में फ्री बुकिंग पर आर्डर नहीं लिए जा रहे हैं. वर्तमान रेट पर ही नगद के सौदे हो रहे हैं.
नीतीश सोनी ने बताया कि सोना न्यूनतम करीब 123000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा भी कम था. वहीं, चांदी भी डेढ़ लाख रुपए प्रति किलो से नीचे के स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन ग्राहकों का रुझान गिरावट के समय पर खरीदारी में नहीं है."
बहरहाल, सोने और चांदी की कीमतों की अनिश्चितता को लेकर रतलाम के प्रसिद्ध सराफा बाजार में सुस्ती छाई हुई है. वहीं, ग्राहक बाजार में पहुंच भी रहे हैं. वह छोटी-मोटी खरीददारी ही कर रहे हैं. बाजार के विशेषज्ञों की माने तो छोटे निवेशक और बड़े खरीददार सोने और चांदी की कीमतों ओर गिरावट आने की उम्मीद में बैठे हुए हैं.