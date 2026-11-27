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शादियों का पीक सीजन, रतलाम के सराफा में सन्नाटा, सोने-चांदी के गिरते दाम नहीं बदल पा रहे मन

रतलाम के सराफा में सन्नाटा ( ETV Bharat )

रतलाम: सोने और चांदी के दाम में लगातार कमी के बाद शादी ब्याह के सीजन में अच्छी खरीददारी और बाजार की रौनक लौटने की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन सोने और चांदी के दाम नीचे आ जाने के बावजूद रतलाम के प्रसिद्ध सर्राफा बाजार में रौनक नहीं लौटी है. जिसकी मुख्य वजह दोनों धातुओं की कीमत को लेकर बनी अनिश्चितता और प्रतिदिन हो रहा उतार चढ़ाव है. सोने के दाम अपने ऑल टाइम हाई से करीब 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक काम हो चुका है. वहीं, चांदी भी ऑल टाइम हाइ रेट से ₹100000 प्रति किलो तक नीचे गिर चुकी है, लेकिन छोटे निवेशक और बड़े ग्राहक अभी भी मंडी आने की उम्मीद में बाजार का रुख नहीं कर रहे हैं.

वहीं, दोनों धातुओं की कीमतों में आई गिरावट और अनिश्चितता का असर फ्री बुकिंग पर भी पड़ा है. खासकर सोने के आभूषणों की ऊंचे दामों पर की गई बुकिंग ग्राहक रद्द करवा रहे हैं. वहीं, वर्तमान में सराफा में प्री बुकिंग लगभग बंद की स्थिति में है. अधिकांश कारोबार वर्तमान रेट पर ही किया जा रहा है.

व्यापारियों की परेशानी (ETV Bharat) क्या है सोने और चांदी में आई गिरावट की वजह वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों का असर दोनों धातुओं की कीमतों पर पड़ा है. सराफा बाजार के कीर्ति बड़जात्या ने बताया कि "इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई जा सकती कि किस वजह से सोना और चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं, लेकिन जो वैश्विक स्तर पर तथ्य हैं, उसमें अमेरिकी डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों द्वारा सोने में निवेश कम कर दोनों धातुओं में की गई मुनाफा वसूली की वजह से सोने और चांदी में लगातार गिरावट देखी गई है. सोने के दाम में गिरावट (ETV Bharat) क्या पूरी तरह शुद्ध है आपका सोना? शॉप पर जाते ही देखें ये निशान, तभी खरीदें चमचमाता गोल्ड वहीं, चांदी के औद्योगिक उपयोग में भी कमी आई है. जिसकी वजह से भी चांदी के बढ़े हुए दाम कम हो गए हैं. आगामी कुछ दिनों तक दोनों धातुओं के दाम कम ज्यादा होते रहेंगे. जिन उपभोक्ताओं को शादी ब्याह के लिए खरीदारी करनी है. उनके लिए यह अच्छा अवसर है. जिसमें वह सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी कम हुए दामों पर कर सकते हैं. वहीं, निवेशक अपने विवेक और बजट के अनुसार हर गिरावट पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं." सर्राफा में कितने कम हुए दाम (ETV Bharat Info)