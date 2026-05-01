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33 साल बाद कचोटा मन, सुनी अंतर्मन की आवाज और लौटा दी अमानत, माफी मांगने के बाद सुखद अनुभूति

उस दौरान मेरा एक दोस्त भी साथ था. हम दोनों युवा थे, उम्र भी करीब 21-22 साल के आसपास थी. इतनी बड़ी राशि देखकर दोनों के मन में लालच जागा और अज्ञानतावश कागजात नष्ट कर दिए गए. इसके बाद दोनों ने नगद राशि को आपस में आधा-आधा बांट लिया गया. इस राशि से दोनों ने अपने शौक और मौज पूरे किए."

जिला पंचायत रतलाम में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदस्थ साकिर हुसैन मंसूरी बताते हैं, "33 साल पहले 8 अगस्त 1993 को रात लगभग 10 बजे उन्हें रतलाम से जावरा जाते समय रास्ते में एक बैग मिला था. बैग खोलकर देखने पर उसमें लगभग 8000 रुपए नकद राशि , बिलबुक, रसीदें और अन्य कागजात मौजूद थे.

रतलाम: यदि सड़क पर चलते हुए आपको रूपयों से भरा बैग मिल जाए तो आप क्या करेंगे. जाहिर है जवाब होगा कि उसके मालिक को लौटाने का प्रयास करेंगे लेकिन यदि मन में उस समय लालच आ जाए तो जैकपॉट समझकर उस राशि को रख लेने का मन भी करेगा. ऐसा ही कुछ आज से 33 साल पहले रतलाम के साकिर हुसैन मंसूरी के साथ हुआ था. ठीक इसके 33 साल बाद जब उन्हें इसका मलाल हुआ तो उन्होंने उन रुपए के मालिक को ढूंढ़ा और उन्हें उनकी अमानत लौटा दी. अब साकिर हुसैन आत्मिक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं.

'दोस्त की मौत के बाद मन हुआ बेचैन'

साकिर हुसैन मंसूरी बताते हैं, "समय बीतने के साथ मन में यह भावना लगातार बनी रही कि यह राशि किसी की अमानत थी और इसे उसके वास्तविक मालिक तक पहुंचाना चाहिए. हालांकि इसकी हिम्मत वह नहीं जुटा पाए. इस बीच मेरे दोस्त की मौत हो गई. जिसके साथ उन्होंने सड़क पर मिली राशि को बांटा था.

धीरे-धीरे 33 साल का लंबा वक्त बीत गया. बीते दो-तीन महीनों से रुपए लौटाने की बात मेरे मन को बेचैन करने लगी कि किसी की अमानत को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है. बैग में मिले कागजात तो फाड़ दिए थे लेकिन जाकिर हुसैन को उसे फर्म का नाम याद रहा. इसके बाद उन्होंने उस फर्म की धुंधली याद के साथ उसे ढूंढ़ने की कोशिश की.

दोस्त की मौत के बाद मन हुआ बेचैन (ETV Bharat)

लंबे प्रयास के बाद साकिर को मिली सफलता

अपने दोस्तों और परिचितों की मदद से लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार साकिर हुसैन उस राशि के वास्तविक मालिक को ढूंढने में वह कामयाब हो गए. रतलाम में श्रीकृष्ण मेडिकल और साईंदीप मेडिकल एजेंसी के मालिक बालकृष्ण राठौड़ से जब वो मिले तो वे उनके कॉलेज टाइम के दोस्त निकले. जिससे रुपए लौटाने और माफी मांगने की उनकी खुशी दोगुनी हो गई.

साकिर हुसैन ने बालकृष्ण राठौड़ से मांगी माफी और लौटाए मिले रुपए (ETV Bharat)

बालकृष्ण राठौड़ की बताई बात से साकिर का दहला दिल

8000 रुपए की खोई हुई राशि 33 साल बाद प्राप्त करने वाले बालकृष्ण राठौड़ ने भी उस घटना के बारे में जो जानकारी दी, उससे साकिर हुसैन का दिल दहल गया. साकिर हुसैन ने बताया, "जब वह राशि लौटाने के लिए उनके घर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि यह राशि बालकृष्ण राठौड़ के भतीजे के हाथों से गुम हो गई थी. जिसके लिए वह बेहद परेशान हुआ था और आत्महत्या करने के बारे में विचार करने लगा था."

साकिर हुसैन ने बालकृष्ण राठौड़ से मांगी माफी

यह सुनकर साकिर हुसैन को अपने किए का बेहद पछतावा हुआ और इसके लिए भी उन्होंने उनसे माफी मांगी. बालकृष्ण राठौड़ के परिवार ने भी वह राशि ग्रहण कर उन्हें माफ किया और प्रसन्नता के साथ साकिर हुसैन का स्वागत भी किया. जिसकी हर कोई अब तारीफ कर रहा है.

राशि लौटाने वाले साकिर हुसैन मंसूरी ने कहा, "यदि इंसान से कोई गलती हो जाए, तो उसका अंतर्मन उसे लगातार संकेत देता रहता है. सच्चा सुकून तभी मिलता है जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने का साहस दिखाए."