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रतलाम में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण, विजय शाह बोले-किस्मत वाले हो जो बीजेपी के शासन में पैदा हुए

रतलाम: बिरमावल गांव स्थित नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय का शनिवार को लोकार्पण किया. 34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण प्रभारी मंत्री विजय शाह ने किया. इसमें पढ़ने वाले बच्चों का नवीन स्कूल परिसर में स्वागत किया है. इस दौरान प्रभारी मंत्री के साथ एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप और स्थानीय विधायक मथुरालाल डामर भी सांदीपनि स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे.

लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री विजय शाह ने मंच से विद्यार्थियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की शिक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की हैं. उन्होंने बच्चों से कहा, "आप किस्मत वाले हो कि भाजपा के शासन में पैदा हुए हो. हम और आपके माता पिता टीन टप्पर वाले स्कूलों में पढ़े हैं." विजय शाह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया.

प्रभारी मंत्री विजय शाह ने किया लोकार्पण (ETV Bharat)

'आज की पीढ़ी है किस्मत वाली'

इस दौरान प्रभारी मंत्री विजय शाह ने अपने संबोधन में कहा, "आज की पीढ़ी किस्मत वाली है, क्योंकि उनका जन्म भाजपा के शासनकाल में हुआ है." उन्होंने कहा कि "आजादी के बाद जब वे पैदा हुए थे, तब अच्छे स्कूल नहीं थे. वह खुद और कई अन्य मंत्री, विधायक टीन के टपरे वाले स्कूल में पढ़े हैं. क्योंकि उसे समय भाजपा की सरकार नहीं थी. इसके अलावा उस दौर की सरकारों ने शिक्षा की कभी चिंता ही नहीं की.

लोकार्पण के बाद प्रभारी मंत्री और अतिथियों ने नवनिर्मित विद्यालय का निरीक्षण भी किया और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस परिसर की तारीफ भी की. वहीं, रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए इसे बड़ी सौगात बताया है.