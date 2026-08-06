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सांदीपनि स्कूल की बिल्डिंगों के निर्माण में लेटलतीफी, इस वर्ष भी एडमिशन से वंचित रह गए सैकड़ों छात्र

रतलाम में सांदीपनि स्कूलों की बिल्डिंगों का निर्माण कार्य धीमा, इस सत्र में भी 1000 से अधिक बच्चे विद्यालय में प्रवेश से रहे वंचित. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Sandipani School building work Slow
रतलाम में सांदीपनि स्कूलों की बिल्डिंगों का निर्माण कार्य धीमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 10:05 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 10:24 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूल यानी सांदीपनि स्कूलों की बिल्डिंगों का निर्माण बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है. इसका असर इन स्कूल से लाभान्वित होने वाले बच्चों पर पड़ रहा है. क्योंकि वर्तमान में चल रहे सांदीपनि स्कूल पुराने भवनों में ही संचालित हो रहे हैं जहां बच्चों को बैठाने की पूर्ण क्षमता नहीं होने की वजह से नए एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं. रतलाम में करीब 749 करोड़ रुपये की लागत से साथ सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें से कुछ बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन रतलाम शहर सहित रतलाम ग्रामीण की 3 बिल्डिंग अब भी अधूरी हैं. इसकी वजह से इस सत्र में भी 1000 से अधिक बच्चे सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सके हैं.

3 स्कूल इस वर्ष भी नवीन परिसर में नहीं लग पा रहे

दरअसल, संदीपनी स्कूलों की बिल्डिंग्स के कार्य अधूरे होने से 3 स्कूल इस वर्ष भी नवीन परिसर में नहीं लग पा रहे हैं. निर्माण एजेंसी पीआईयू और ठेकेदार की लेट लतीफी की वजह से रतलाम में इस बार भी 1 हजार बच्चे सीएम राइज स्कूल यानी सांदीपनि स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे. पीआईयू के कार्यपालन यंत्री सचिन हरित ने बताया कि "चार बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है. जिन्हें स्कूल प्रबंधन को हैंडओवर भी कर दिया है. शेष बची बिल्डिंग का कार्य भी इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा." मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रतलाम जिले के साथ सांदीपनि स्कूलों के लिए 249 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है."

सांदीपनि स्कूलों की बिल्डिंगों का निर्माण अधूरा (ETV Bharat)

अगले शिक्षा सत्र में पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होंगे सांदीपनि स्कूल

तीन सांदीपनि स्कूलों की बिल्डिंग तैयार नहीं होने की वजह से वर्तमान में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्षमता के अनुसार सीमित रखी गई है. लेकिन जब नवीन बिल्डिंगों में पूर्ण क्षमता के साथ सांदीपनि स्कूल का संचालन होगा तो अधिक बच्चों को इन आधुनिक और विकसित स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा. हालांकि इसके लिए अब छात्रों को अगले शिक्षा सत्र का इंतजार करना पड़ेगा.

Sandipani School building work Slow
सांदीपनि स्कूलों की बिल्डिंगों का निर्माण बेहद धीमा (ETV Bharat)
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रतलाम ग्रामीण की 3 बिल्डिंग अब भी अधूरी है (ETV Bharat)

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बहरहाल रतलाम के विनोबा सांदीपनि स्कूल की मथुरी रोड पर बन रही बिल्डिंग का निर्माण कार्य नवंबर तक पूर्ण होने की बात जिम्मेदार विभाग कर रहे हैं, लेकिन अब नए शिक्षा सत्र में ही यहां कक्षा लगाई जा सकेगी. वर्तमान में इस स्कूल में करीब 600 छात्र पढ़ रहे हैं. जबकि नवीन बिल्डिंग मिल जाने पर इसी स्कूल में 2000 से अधिक छात्रों को एडमिशन दिया जा सकेगा.

Last Updated : August 6, 2026 at 10:24 PM IST

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