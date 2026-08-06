ETV Bharat / state

सांदीपनि स्कूल की बिल्डिंगों के निर्माण में लेटलतीफी, इस वर्ष भी एडमिशन से वंचित रह गए सैकड़ों छात्र

रतलाम: मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूल यानी सांदीपनि स्कूलों की बिल्डिंगों का निर्माण बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है. इसका असर इन स्कूल से लाभान्वित होने वाले बच्चों पर पड़ रहा है. क्योंकि वर्तमान में चल रहे सांदीपनि स्कूल पुराने भवनों में ही संचालित हो रहे हैं जहां बच्चों को बैठाने की पूर्ण क्षमता नहीं होने की वजह से नए एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं. रतलाम में करीब 749 करोड़ रुपये की लागत से साथ सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें से कुछ बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन रतलाम शहर सहित रतलाम ग्रामीण की 3 बिल्डिंग अब भी अधूरी हैं. इसकी वजह से इस सत्र में भी 1000 से अधिक बच्चे सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सके हैं.

3 स्कूल इस वर्ष भी नवीन परिसर में नहीं लग पा रहे

दरअसल, संदीपनी स्कूलों की बिल्डिंग्स के कार्य अधूरे होने से 3 स्कूल इस वर्ष भी नवीन परिसर में नहीं लग पा रहे हैं. निर्माण एजेंसी पीआईयू और ठेकेदार की लेट लतीफी की वजह से रतलाम में इस बार भी 1 हजार बच्चे सीएम राइज स्कूल यानी सांदीपनि स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे. पीआईयू के कार्यपालन यंत्री सचिन हरित ने बताया कि "चार बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है. जिन्हें स्कूल प्रबंधन को हैंडओवर भी कर दिया है. शेष बची बिल्डिंग का कार्य भी इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा." मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रतलाम जिले के साथ सांदीपनि स्कूलों के लिए 249 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है."