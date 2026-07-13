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झोपड़ी वाले विधायक ने रुकवाया खुद का वेतन और भत्ता, जानिए क्या है माजरा

गौरतलब है कि एलएलएम की पढ़ाई के लिए विधायक कमलेश्वर डोडियार का सेलेक्शन नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल में हुआ है. जिसमें नियमित अध्ययन के दौरान वह विधायक को मिलने वाले वेतन और भत्ते का स्वेच्छा से त्याग कर रहे हैं. कमलेश्वर डोडियार ने विधानसभा अध्यक्ष सहित संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा प्रमुख सचिव को भी वेतन भत्ते छोड़ने संबंधित पत्र लिखा है.

रतलाम: रतलाम के सैलाना से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक व झोपड़ी वाले एमएलए के नाम से प्रदेश में पहचाने जाने वाले कमलेश्वर डोडियार अब 10 महीने तक अपना वेतन और विभिन्न भत्ते नहीं लेंगे. विधायक कमलेश्वर डोडियार अब भोपाल स्थित नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी में एलएलएम की पढ़ाई करने जा रहे हैं. सैलाना विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जुलाई से मई 2027 तक उनके वेतन और भत्ते जारी नहीं करने की मांग की है.

विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जानकारी देते हुए बताया कि "नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में नियमित अध्ययन के दौरान वह वेतन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह वेतन और भत्ते जनता की सेवा कार्य के लिए मिलते हैं." हालांकि अवकाश के दौरान और समय मिलने पर वह उनके विधायक के कर्तव्य का निर्वहन जनता के बीच और विधानसभा में उपस्थित होकर करते रहेंगे.

विधायक कमलेश्वर डोडियार ने लिखी चिट्ठी, वेतन और भत्ता रुकवाने को (ETV Bharat)

पत्र में कमलेश्वर डोडियार ने लिखा है कि "मैं कमलेश्वर डोडियार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 221-सैलाना से निर्वाचित विधानसभा सदस्य हूं और नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में एक वर्षीय एलएमएल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में अध्ययन एवं शैक्षणिक कार्यों में दिनांक 20 जुलाई 2026 से संलग्न रहूंगा. इस कारण मैं अपनी स्वेच्छा से विधायक के रूप में देय वेतन एवं भत्ते ग्रहण नहीं करना चाहता हूं. इस दौरान नियमित कक्षाओं और परीक्षाओं के चलते मुझे देय विधायक वेतन एवं भत्तों का भुगतान स्थगित करने का कष्ट करें. भविष्य में यदि वेतन एवं भत्ते पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, तो इस संबंध में पृथक आवेदन प्रस्तुत करूंगा".

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विधायक कमलेश्वर डोडियार ने यह स्पष्ट किया है कि नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट भोपाल में अध्ययन के दौरान भी वह शैक्षणिक संस्थान के नियमों का पूरे अनुशासन के साथ पालन करते हुए विधायक का कार्य भी अपने स्वयं के खर्चे से समय निकालकर करते रहेंगे. पढ़ाई और संवैधानिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हुए प्राथमिकता से विधानसभा सत्र में उपस्थित होकर जनता के हितों के लिए विधायक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन और विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कार्यक्रमों और गतिविधियों में भी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समय समय पर जन समस्याओं को प्रशासनिक और विधानसभा स्तर पर उठाते रहेंगे.