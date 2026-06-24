ETV Bharat / state

बैरिकेड तोड़ विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ लगा दी दौड़, रतलाम पुलिस भी नहीं पकड़ सकी

रतलाम में चलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग, अवैध शराब और खनन की समस्याओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन.

RATLAM BAP PARTY PROTEST
शिक्षा और स्वसाथ्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है. बड़ी संख्या में रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी, लेकिन सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड और पुलिस घेरा तोड़कर दौड़ लगा दी.

पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी

इस दौरान विधायक और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन पुलिस घेरा तोड़कर भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दे दिया. इस दौरान दिनभर रतलाम शहर में ट्रैफिक जाम और हंगामा होता रहा. वहीं, बैरिकेड तोड़ने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई.

शिक्षा और स्वसाथ्य को लेकर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

कोर्ट चौराहा पर जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी पुलिस

भारतीय आदिवासी पार्टी द्वारा बुधवार को जिला मुख्यालय पर आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था. सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे. आदिवासी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने शहर के बाहर और कोर्ट चौराहा पर जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी.

बैरिकेड और पुलिस घेरा तोड़ कार्यकर्ता ने लगा दी दौड़

दिनभर चले टकराव के बाद शाम को सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड और पुलिस घेरा तोड़ दिया और दौड़ लगा दी. जिन्हें रोकने के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों को भी लंबी दूरी तक दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पुलिस घेरा तोड़ दिया और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने सड़क पर ही धरना दे दिया.

RATLAM SAILANA MLA PROTEST
पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी (ETV Bharat)

प्रशासन और अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बताया, "वह उनके विधानसभा क्षेत्र और समस्त आदिवासी अंचल के लोगों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया. जगह-जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया और धमकाया गया." कमलेश्वर डोडियार ने कहा, "क्षेत्र में स्वास्थ्य, अवैध खनन, अवैध शराब और शिक्षा विभाग की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है."

TAGGED:

RATLAM SAILANA MLA PROTEST
MP BHARATIYA ADIVASI PARTY
MLA KAMLESHWAR DODIYAR
RATLAM NEWS
RATLAM BAP PARTY PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.