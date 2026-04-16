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रिश्वत की राशि एडवांस में देने पर डिस्काउंट ऑफर, 30 हजार में से 7 हजार की छूट

रतलाम के सैलाना में पटवारी को 20 हजार की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने दबोचा. सीमांकन के लिए मांगे थे 30 हजार.

Ratlam sailana lokayukt raid
सैलाना में पटवारी 20 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 7:38 PM IST

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रतलाम : सैलाना में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की कार्रवाई. 20 हजार की रिश्वत लेते हुए पटवारी रंगे हाथ पकड़ा गया. अडवानिया के किसान जितेंद्र पाटीदार से जमीन का सीमांकन करने के नाम पर पटवारी कैलाश वादक्या ने रिश्वत मांगी थी. लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. पटवारी द्वारा 30 हजार की रिश्वत मांगी गई थी. जिसमें 3 हजार एडवांस देने पर 7 हजार रुपए का डिस्काउंट भी दिया गया.

रिश्वत की राशि के साथ तहसील कार्यालय बुलाया

राजस्व विभाग में रिश्वत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पटवारी कैलाश वादक्या ने बिना किसी झिझक के रिश्वत के रुपए लेकर किसान को सैलाना तहसील कार्यालय में बुला लिया. वहां लोकायुक्त की टीम इंतजार कर रही थी. जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की राशि ली तो लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा.

लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा (ETV BHARAT)

लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया "आडवानिया गांव के जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि उसकी पैतृक 5 हेक्टेयर जमीन का सीमांकन करवाने के लिए आवेदन किया था. काफी दिनों तक सीमांकन नहीं होने पर पटवारी से संपर्क किया. पटवारी ने फीस जमा करवाने पर सीमांकन हो जाने की बात कही. रिश्वत के रूप में सीमांकन के लिए 30 हजार की मांग की गई."

Ratlam sailana lokayukt raid
रिश्वत की राशि के साथ तहसील कार्यालय बुलाया, गिरफ्तार (ETV BHARAT)

रतलाम में 3 माह के अंदर तीसरी कार्रवाई

जितेंद्र पाटीदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जैन में की. इसके बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने ट्रैप लगाकर पटवारी को रंगे हाथ 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा है. बीते 3 महीने में लोकायुक्त पुलिस की यह रतलाम जिले में तीसरी कार्रवाई है. मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी रिश्वतखोरी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. अधिकारी-कर्मचारी इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि दफ्तर में ही फरियादी से रिश्वत लेते हैं. ये हालत तब है जब लोकायुक्त की कार्रवाई में लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं.

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