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रिश्वत की राशि एडवांस में देने पर डिस्काउंट ऑफर, 30 हजार में से 7 हजार की छूट

सैलाना में पटवारी 20 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार ( ETV BHARAT )